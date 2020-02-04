"Пылающий Кремль снится чуть ли не каждому бойцу украинской армии"

- Сейчас общество обходит тему войны. Потому что неприятная, депрессивная, травматическая. Наш фильм призван приблизить события на Донбассе в частности и к жителям Украины, которые живут так, будто войны не существует, — говорит 49-летний Владимир Тихий, режиссер комедии о добровольцах "Наши котики". В прокате с 30 января.

Действие происходит в 2014-м недалеко от села Чернухино на Луганщине. Актер, инженер, футбольный тренер и продавец цветов идут добровольцами на фронт. Трое не имеют боевого опыта, ничего не знают о намерениях командования, почти не ориентируются на местности. Их отправляют на передовую. Это самая глухая позиция. Но именно там враг готовит атаку. Добровольцы останавливают наступление, по сюжету.

Лента основывается на видео и рассказах бойцов добробатов и Вооруженных сил.

— Наша идея — художественный анализ событий 2014 года в не совсем привычной форме, далекой от традиций описания войны в постсоветском кино, — рассказывает Тихий. — Я опирался на практику зарубежного военного юмора. Во всем мире о боевых действиях снимали много сатирических, ироничных работ. Смех — самая эффективная практика преодоления социальных травм и признак победителей.

Эта война продолжается как гибридная. Существует только для определенной части общества. Огромное количество людей стараются не связывать себя с ней, отгородиться от информации. Это проблема и беда. Наша лента провоцирует. Дает возможность освободиться от шока и стресса, которые обычно ассоциируются с боевыми действиями на Донбассе.

— Это кино — уход от пафоса и смехотерапия для каждого из нас, — говорит продюсер фильма, бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, 57 лет. — Во-первых, в стране продолжается война. Во-вторых, юмор, изображенный в комедии, был в начале войны и сохраняется сейчас. Ведь жизнь продолжается, пусть и в блиндаже. Там тоже есть свои смешные моменты.

- В первых кадрах фильма-сновидение с горящим Кремлем. Это снится чуть ли не каждому бойцу украинской армии, — говорит 40-летний Дмитрий Тубольцев. В ленте сыграл фактически себя — актера с позывным "Лето". Работал в киевском Молодом театре. Был участником Майдана, пошел добровольцем в АТО, участвовал в боях за Пески.

- Персонаж списан с меня, - говорит Тубольцев. — Основная история пересекается. Когда шел на войну, никому не сказал. Знали только два человека. Они проговорились. Через полмесяца Ирма Витовская узнала, и театром начали мне собирать на форму и броник. Она лично привезла мне в лагерь амуницию. Я принципиально снимался в фильме в той же форме, в которой воевал.

"Наши котики" показывают, что мы нелегко относимся к войне. Воспринимаем такой, какая она есть, и остаемся людьми, которые хотят жить в мире. И находим себе определенное утешение. Мы на фронте действительно шутили. Если бы не расслаблялись, стали бы опасными для самих себя. Поэтому это кино сейчас актуально как никогда. Хотим благодаря юмору трезво смотреть на эти события, чтобы у каждого были горячее сердце и холодная голова.

Создатели фильма характеризуют ее как "неполиткорректную патриотическую комедию". Снимали на Черниговщине. Бюджет 42 млн грн.