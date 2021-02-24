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четверг, 25 февраля 2021 05:45

Приглашают сняться в кино

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Нидерландский режиссер Вальтер Стокман три года снимает в Украине документальный фильм о советском прошлом нашей страны. Для переосмысления истории ищет тех, кто сможет поделиться личными воспоминаниями о деятельности КГБ в 1960-1980-х. Свидетелей и участников событий.

- Вальтер Стокман узнал, что в Украине открыли для публичного доступа архивы КГБ, - рассказывает помощница режиссера Вероника Гоменюк, 28 лет. - Голландцам стало интересно, какие дела и документы могли там быть. Например, нашли историю о француженке украинского происхождения, в 1970-х несколько раз посещала Львовщину. У нее в Стрые была дальняя родня. Органы к женщине приставили на несколько лет студента моложе нее. Должен был завести роман и следить за иностранкой, которую подозревали в шпионаже. Парень не был профессиональным агентом, его завербовали в университете. Позже узнал, что он сам тоже был под подозрением. Потому микрофоны были вшиты даже в его одежду. Мы нашли это дело в архиве и двух ее участников. Они до сих пор живут во Франции и Львове. Еще одна одесситка на 15 лет оказалась в психиатрической клинике только потому, что дружила с людьми, которые слушали западную музыку и мечтали эмигрировать из СССР.

Если вы или ваши родные пострадали от преследований или репрессий, или по определенным причинам работали в советских спецслужбах и готовы об этом рассказать, позвоните, пожалуйста, по телефону:

0 (93) 023 86 38.

Автор: Иван СТОЛЯРЧУК
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