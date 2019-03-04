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вторник, 05 марта 2019 07:15

"Пока не вернем свою украинскую азбуку, будем с Россией "единая страна"

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- Пока не вернем свою украинскую азбуку, будем с Россией "единая страна", - говорит художник-график 85-летний Василий Чебаник. 46 лет работает над восстановлением украинского алфавита. Его проект "Графика украинского языка" получил Национальную Шевченковскую премию.

- Петр I приказал создать русскую азбуку. И украинский язык ею придушили. В советское время все шрифты изготавливали в Москве. Россия всегда понимала важность этого вопроса. Пока я в Академии искусств разрабатывал украинские шрифты, за мной все время следили. Нашу истинную азбуку можно увидеть в старинных документах, Евангелиях, козацких грамотах. Украинский язык певучий, и буквы должны быть с пластичными линиями, чтобы передавать мелодику языка. Но я, как городской сумасшедший - один взываю в пустыне: у нас есть своя азбука! Шевченковская премия - это костыль, который будет подпирать меня. Такие деятели, как Александр Пономарев или Ирина Фарион, не принимают моих идей. Я когда-то встрял в перепалку и написал Фарион комментарий в "Фейсбуке", что украинский язык с русской азбукой является диалектом. Она мне ответила: "Товарищ, что вы курите?" Когда будет президент вручать мне премию, то ему скажу, что азбука - это дело государственного уровня. В обмен планирую подарить ему брошюру с моими разработками украинских букв. Кстати, диплом Шевченковской премии написан моим шрифтом - так, как я сам себе его делал. Деньги от премии потрачу на издание украинского алфавита большим тиражом, чтобы эта идея пришла к людям.

Автор: Екатерина КИСЕЛЕВА
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