Победил фильм об учительнице, которую уволили за видео в интернете

Ученики бухарестской школы на сайте для взрослых узнают учительницу истории. Она - главная героиня трагикомедии "Неудачный трах, или Безумное порно" румынского режиссера Раду Жуде, 43 года. Получил "Золотого медведя" за лучший фильм на 71-м Берлинском международном кинофестивале.

Частное видео супругов в сеть выложил мастер, который чинил компьютер. Коллеги и родители учеников обвиняют педагога в неблаговидном поведении. Одна мать спрашивает: "Представь себе, как это видео повлияло на психику моего ребенка?" Учительницу увольняют, по сюжету.

- Кино серьезное и смешное одновременно, - говорит кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский, 46 лет. - Не просто обобщает реальность, а указывает на ее проблемы. Консервативность, несовременность общества. До сих пор засилье коммунистических идей в Румынии. Персонажи смешны в своей нелепости, когда серьезно обсуждают, как посмела женщина заснять свой секс.

Это единственная картина фестиваля, в которой герои ходят в масках. Редкость в кино, несмотря на пандемию.

Гран-при вручили драме "Колесо фортуны и фантазия" японца Рюсуке Хамагути, 42 года. Лента состоит из трех историй об отношениях.

Приз жюри присудили 3,5-часовой документальной ленте "Мистер Бахман и его класс" немки Марии Шпет, 54 года. Почти год снимала процесс обучения шестиклассников в школе промышленного города. Учитель работает с детьми иммигрантов - подростками разных народов и вероисповеданий. Обсуждает с ними современные проблемы, язык, родину, учит петь.

Лучшим режиссером признали венгра 41-летнего Денеса Наги. Действие фильма "Естественный свет" происходит в 1943-м в России. Венгерские войска, которые во время Второй мировой воевали на стороне нацистов, выискивают партизан.

Награду за лучшую роль получила немецкая актриса Марен Эггерт, 47 лет. В комедии "Я твой муж" сыграла одинокую сотрудницу берлинского музея древнего искусства. Заводит робота-партнера. Запрограммирован сделать хозяйку счастливой.

В основной конкурсной программе показали 15 фильмов.

- В этом году Берлинале - большое и ценное кинематографическое явление, - продолжает Пидгора-Гвяздовский. - От большинства лент можно было получить удовольствие. Такое бывает не всегда. Это не просто сборник картин, представляющих мировую киногеографию. Один из немногих фестивалей, который имеет тему - права человека на всех периодах его жизни.

Украинскую драму "Стоп-Земля" не отметили, но кино достойное. Достигает амбициозной задачи - адекватно показать мир подростков. В определенном смысле - это уже победа.