Несколько поколений выросло на венгерских или российских сериалах

— В детстве ездил к бабушке на Тернопольщину. На выходных в селе показывали кино. В эти дни было гораздо меньше тех, кто обращался к рюмке. Боялся, что в колхозном кинотеатре не хватит мест, — говорит актер 36-летний Роман Ясиновский. Сыграл бойца с позывным "Гид" в военной драме о защитниках Донецкого аэропорта "Киборги". Будет представлять картину на днях украинского кино в городе Берегово на Закарпатье. Проходят с 10 по 14 октября в городском доме культуры.

— В Берегово недавно случился инцидент с венгерским консулом, который незаконно раздавал местным паспорта своей страны, — продолжает Ясиновский. — Несколько поколений закарпатцев выросло на венгерских или российских сериалах. Увидев свое кино, смогут понять, что украинцы — тоже нация, а не придаток к другому государству.

В Украине всего 500 кинозалов в 200 кинотеатрах. Это чрезвычайно мало. 80 процентов украинцев не имеют к ним доступа. Жителям небольших городов и поселков нужно преодолеть десятки километров, чтобы посмотреть новый фильм в кинотеатре. Мне нравится практика, начатая во французских городах. В неблагополучных районах власть открывает кинозал, театр или хорошую школу. Постепенно в эту местность начинают переезжать люди из других частей города. Это становится толчком для развития инфраструктуры.

В декабре прошлого года Дни украинского кино прошли в Верховине на Ивано-Франковщине.

— Пораженные успехом местные депутаты инициировали строительство в поселке современного кинотеатра, — рассказывает директор фестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи, 68 лет.

— Увидели в этом также экономическую выгоду. Фильм "Киборги" мы показывали в школьном зале на 300 мест. Пришло полтысячи зрителей. В целом провели четыре сеанса вместо одного запланированного.

Цель нашего проекта — обратить внимание украинского общества на необходимость восстановления кинотеатров в маленьких городах и селах. В Верховине ко мне на улице подошла женщина. Сказала: "Что вам подарить, может, елку? Вы такой праздник нам привезли".

В украинском кино нужно создавать звезд. Режиссерская работа для зрителя не так заметна, как актерская. Украинцы уже ожидают на премьерах исполнителей главных ролей, хотят брать у них автографы. Раньше даже в телесериалах снимались исключительно россияне.

В соседней Польше сборы отечественных кинохитов достигают 20 миллионов долларов (560 млн грн. — ГПУ). Этому способствуют как развитая сеть кинозалов даже в наименьших городах, так и создание региональных кинофондов. В Польше их 12. Финансируют съемки в том числе иностранных картин в своей местности. Всегда приятно на широком экране увидеть родные пейзажи. В Украине пока лишь на Львовщине создали свой кинофонд. А они есть почти в каждой европейской стране.

Кроме фильма "Киборги", на днях украинского кино в Берегово покажут фильм-сказку "Сторожевая застава", полнометражный мультфильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", историческую драму "Чужая молитва". Последняя рассказывает о крымской татарке, которая прятала еврейских детей от нацистов и пострадала от сталинских репрессий. На показ ленты приедет исполнительница главной роли Елена Грицай.

16–20 октября Дни украинского кино пройдут в городе Сторожинец Черновицкой области. До конца года фестиваль планирует посетить еще 12 городов.