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вторник, 15 мая 2018 00:45

Назарий Вивчарик описывает мистические случаи

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— Из-за нагрузки на работе начало болеть сердце. Вредных привычек, чтобы разрядиться, не имел. Стал выдумывать фантастические сюжеты и так отвлекался от жизненных забот, — рассказывает 32-летний Назарий Вивчарик, ответственный редактор черкасского издания "Прочерк". Презентовал сборник мистических рассказов "Те, що серед нас".

— Пробовал писать еще в детстве. Придумал историю о мальчике, который имеет дар исцелять людей. С помощью чар он вылечил сломанную руку другу, — продолжает мужчина. — Рассказ "Нетутешнє чудовисько" появилось после того, как с фотографом ездил в Корсунь-Шевченковский искать чупакабру. Тогда об этом загадочном существе много говорили: то что-то разорвало кроличью клетку, то побило кур. Чупакабру мы не нашли. Женщины, которые по телефону говорили, что чуть ли не поймали ее, сознались, что никого и не видели.

Решил написать свой вариант истории. В ней два юноши выдают себя за съемочную группу телеканала. Будто делают сюжет о чупакабре. В действительности они — из секретной лаборатории, откуда убежало существо. Пытался показать местный колорит и реакцию провинциального местечка на что-то необычное.

Рассказ "Нетутешнє чудовисько" вошло в сборник "Те, що серед нас", который издали в Тернополе.

— Покупают в первую очередь книжки известных авторов, — говорит Вивчарик. — Чтобы заинтересовать читателей, провел благотворительную акцию. За гонорар за "Нетутешнє чудовисько" приобрел для музея "Кобзаря" картину Павла Сингаивского с изображением Тараса Шевченко. Стоила две тысячи гривен. В другой раз начитал рассказ на диктофон и разместил в интернете для тех, кто больше привык к аудиокнигам. Таким образом увеличил количество читателей, с которыми общаюсь. Их реакция меня очень интересует.

Больше всего зацепил отзыв одного атовца. Он читал мою первую повесть "П'ятеро як один". Ее главный герой чувствовал связь с уже покойными друзьями. Этим я хотел показать, что искренние чувства, как любовь или дружба, самые сильные. Поэтому друзья пытаются даже с того света уберечь живого товарища от несчастья. Читатель рассказал, что его от пуль бережет голос покойной бабушки. Для меня важно было получить подтверждение замысла. Описываю мир, преисполненный мистики и потусторонних сил, но сумел максимально приблизить историю к реальности.

Любимые авторы Назария Вивчарика — колумбиец Габриэль Гарсиа Маркес, чех Ярослав Гашек, немец Эрих Мария Ремарк, американец Марк Твен.

Женат, имеет 1,5-летнюю дочь.

Автор: Артур ПРИХНО
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