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четверг, 19 августа 2021 00:56

Нашли неизвестную картину Тараса Шевченко

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370 тыс. грн на лондонском аукционе "Сотбис" заплатил киевский коллекционер Федор Зернецкий, 53 года, за акварель "Златоверхий Михайловский собор в Киеве". Уверен, что это неизвестная работа Тараса Шевченко. Зернецкому уже поступили предложения из Великобритании и России выкупить картину. Третьяковская галерея оценивает произведение по меньшей мере в 25,8 млн грн.

В Украине эксперты не имеют единого мнения, действительно ли картина - акварель Тараса Шевченко.

- Овальная печать "Библиотека Сан-Донато" на работе свидетельствует, что она происходит из коллекции Анатолия Демидова, - рассказывает Федор Зернецкий. - Демидов - меценат, один из самых богатых в Российской империи. Действительный статный советник царя Николая I. Уговорил дворянина Энгельгардта отпустить Шевченко из крепостничества за 2500 рублей. Помог Тарасу получить образование в Академии художеств. Оплатил археографическую экспедицию, которая исследовала исторические достопримечательности Киева. В ее составе Шевченко писал акварельные рисунки с видами города, чтобы зафиксировать тогдашнюю архитектуру. В благодарность Тарас Григорьевич лучшие акварели дарил Демидову. Делал две версии - одну для экспедиции, вторую для мецената. Подписывать не мог, потому что не был собственником. После смерти Анатолия Демидова рисунки перешли к его племяннику. После революции семья переехала в Италию. Герцог Тосканский предоставил одному из потомков Демидова титул князя Сан-Донато.

Музейщики никогда не воспринимают открытие новых шедевров. У них все описано, исследовано, изданы энциклопедии, альбомы. Если найдена новая работа Шевченко, надо все заново переписывать. Акварель покупал для себя, искал такое произведение Шевченко 20 лет. Но мы еще будем открывать работы Тараса Григорьевича. Многие из них в Европе. Две папки конфискованных при аресте картин находятся в российских музейных коллекциях. Их содержание скрывают. Генерал-губернатор Киева Дмитрий Бибиков вывез произведения Шевченко в Петербург, куда получил назначение. Там есть ряд рисунков интимного характера.

В бюро научно-технической экспертизы "Арт-лаб" провели физический и химический анализ работы. Показал, что она написана в 1840-х.

- Авторство картины способна установить экспертиза специалистов, которые знают манеру письма, наложения и смешивания красок конкретного художника, - рассказывает главный хранитель фондов Национального музея Тараса Шевченко Юлия Шиленко, 53 года. - Перед нами стоит задача глубже исследовать рисунки того времени, сопоставить их.

Смысла копировать Шевченко не было. Он был дипломированный художник, но известный все же как поэт, автор знаменитого "Кобзаря". В 1840-х в Киеве жило 50 тысяч человек. Имена мастеров, которые могли бы скопировать Шевченко, нам были бы точно известны.

Когда после капитального ремонта 1982-1989 годов в музее Шевченко открылась экспозиция, для нее заказывали копии с акварелей Тараса Григорьевича. За эту работу брались многие художники, но получилось не у всех. Акварель нарисовать сложнее, чем масляную картину. Она пишется на одном дыхании, автор не имеет права на ошибку.

В Украине есть считанные специалисты по художественным произведениям Шевченко. Молодого поколения шевченковедов из-за недостатка финансирования науки нет. Все эксперты - пожилые люди. В 2016 году умер доктор искусствоведения, профессор Владимир Овсийчук, который исследовал именно малярные работы Шевченко. Издал труд "Художественное наследие Тараса Шевченко в контексте европейской художественной культуры".

Однако был случай, когда найденную работу Шевченко признали без проблем. В конце 1980-х музею подарили рисунок карандашом из коллекции барона Тиссена-Борнемисса. Тогда ни у кого не возникло сомнений, что это Шевченко. Хотя рисунок также без подписи. Изображены деревья, камни, которые Тарас Григорьевич рисовал в ссылке на Мангышлаке.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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