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четверг, 15 апреля 2021 00:20

"Надо постараться, чтобы зрители встали для аплодисментов"

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- Подписываюсь Маша, потому что Мария - во Франции сразу ассоциируется с Испанией или Латинской Америкой, — рассказывает актриса 32-летняя Мария Исакова. Бывшая киевлянка с 2017-го участвует в театральных постановках различных парижских труп. Исполняла роли во французских фильмах "Спираль", "Последний удар", "Бенедикта", "Первая встреча".

- В Париже никто не верит, что я из Украины. Пытаются угадать акцент. Играю французскую классику. А зрители видят на афише мое имя и удивляются — где там иностранцы на сцене?

Сейчас с труппой "Босые ноги" Мария Исакова участвует в спектакле "Сирано де Бержерак" по Эдмону Ростану. В пьесе всех 50 персонажей воплощают три актрисы.

— Мы ставим "Сирано" пять раз в неделю, — продолжает Мария. — В Украине актер может выходить на сцену раз в месяц — и спектакль теряет от этого. Забываешь свои ошибки, адреналина нет, ты не разогрет. Когда выступаешь каждый день, спектакль открывается по-другому. И каждый раз это совершенно новые детали и свежее прочтение.

В Киеве аплодируют стоя все, независимо от качества увиденного на сцене. В этом есть что-то трогательное, но мне не нравится. В Париже надо постараться, чтобы зрители встали для аплодисментов.

В Украине Мария Исакова получила экономическое образование. В Киевском театральном университете не доучилась. Переехала во Францию к мужу. Окончила старейшую частную театральную школу Парижа.

- Когда я была на последнем курсе, мы с Ксавье разошлись. У меня была депрессия. Было очень страшно. Чувствовала, если брошу учебу, то вернусь в Украину и буду работать бухгалтером. Поговорила с директором школы, чтобы остаться на четвертый, дополнительный курс. Меня взяли.

Нас учили расслаблять тело. Преподаватель всегда говорил, что у человека очень много мышечных зажимов, о которых мы не догадываемся — возникают от любой эмоции, переживания. Все по-разному реагировали на эти занятия по расслаблению. Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то был, словно под наркотиками. Я в учебе делала акцент на дикции. Потому что на сцене без конца думала, правильно ли произношу, дышу, и это очень меня зажимало.

Сейчас имею официальный статус. Это дает возможность получать помощь от государства, когда я без работы. Для этого надо было наработать 507 часов в год артистической деятельности за деньги. Несмотря на пандемию, у меня в 2020-м было даже больше таких часов.

Статус позволяет легально оставаться во Франции. Можно оформить паспорт-талант.

Многие для этого снимаются в киномассовках, рекламе, клипах. Спрос есть всегда. Единственный раз приняла участие в массовке, потому что очень нужны были деньги — это худший день моей жизни. Совсем не то, из-за чего хотела стать актрисой.

Во время карантина зарегистрировала частное предприятие — начала плести из бисера украшения. Заработала 200 евро и пока оставила.

Автор: Татьяна СЕЛЕЗНЕВА
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