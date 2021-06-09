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четверг, 10 июня 2021 07:20

На кинофестивале "Молодость" победил фильм о насилии

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Гран-при 50-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость" вручили драме "Становясь Моной". Нидерландские режиссеры 43-летняя Сабине Люббе Баккер и 37-летний Нильс ван Куворден получили денежный приз в $ 10 тыс. - 271 тыс. грн.

Мону воспитали быть тихой и покорной. Годами подавляет собственные чувства, по сюжету.

- Главная героиня - добрый человек, который всю жизнь терпит. Истерики мачехи, эгоизм и жестокость мужа, хамство на работе, - говорит член жюри международного конкурса, режиссер Валентин Васянович, 49 лет. - История начинается с детства. Видим психологические травмы, которые продолжаются во взрослом возрасте. Накапливает отрицательный опыт. В какой-то момент решает не удовлетворять чужие интересы. Должна быть примером, что не нужно терпеть токсичных людей. Если это родители, у тебя нет выбора. А когда вырастаешь, должен принять решение освободиться.

Лента "Становясь Моной" завораживает. Оставляет эмоциональное впечатление.

- После просмотра полчаса не разговаривала, настолько поразило, - добавляет режиссер, член жюри Наталья Ворожбит, 46 лет. - Фильм глубоко исследует человеческую психологию, терпение, собственные границы. Предлагает женский взгляд на отношения, насилие в семье, прежде всего моральное.

Лучшим полнометражным фильмом назвали драму "Кельты" сербки Милицы Томович, 35 лет. Денежный эквивалент награды составляет $ 2 тыс. - 54 тыс. грн.

Белград, 1993-й. Марианна устраивает для 8-летней дочери вечеринку. Приглашает ее сверстников вместе с родителями. Пока дети играют, взрослые выпивают на кухне, спорят о политике, выясняют отношения. Марианна осознает, что хочет большего, чем пьяные гости и невнимательный муж. Отправляется в ночной город, по сюжету.

- Первая мысль, когда выходишь из кинозала - почему такого фильма нет у нас? - говорит кинокритик 37-летний Денис Буданов. - Кино узнаваемое для украинского зрителя. Бедные сербские 1990-е напоминают наши, но у них это страна на грани войны. Первые столкновения в бывшей Югославии начались в 1991 году. Между различными народами царила бытовая неприязнь. Один персонаж говорит: "Главное, не называй сына хорватским именем". Во время просмотра в голове крутилось - скоро эти люди начнут друг друга убивать. Этому же посвящена еще одна фестивальная премьера - "Куда ты идешь, Аида?" боснийки Ясмилы Жбанич о резне в Сребренице (13-22 июля 1995-го сербы убили около 8 тыс. боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет. - ГПУ).

Больше всего понравилась британская картина "После любви". Англичанка приняла ислам в замужестве с пакистанцем. После смерти мужа выясняет, что все время имел во Франции вторую неофициальную жену и сына. Приходит к ним домой в роли уборщицы. В конце все находят взаимопонимание. Семья воссоединяется на могиле мужа. Хороший образец жизненного, сентиментального кино. Единственный фильм на фестивале, во время которого я плакал.

На премьерные сеансы украинских лент "Я работаю на кладбище" и "Пульс" из-за аншлага невозможно было попасть. Но действительно ли имеют зрительский интерес, покажет прокат.

В нововведенном документальном конкурсе победила картина "Горячие новости" о единой в Индии газете, которой руководят женщины. Вся редакция - выходцы из низших каст. Журналистки пишут об изнасиловании, убийствах коллег, разбитых дорогах, бедных семьях, опасности индуистского национализма. Издание превращается в общенациональное, когда его аудитория растет до 100 млн читателей.

Церемония награждения состоялась под открытым небом возле Арки дружбы народов. Юбилейный киносмотр проходил с 29 мая по 6 июня в столичных кинотеатрах и онлайн.

6 минут длится фильм "20-11-7.mp4" режиссера 20-летней Алины Панасенко. Выиграла Национальный конкурс фестиваля "Молодость" и получила приз 50 тыс. грн.

Отец с 17-летним сыном давно не виделись и не общались. Впервые за несколько лет решили вместе поужинать. Сын слушает музыку в наушниках, неохотно ест. Отец заставляет пить алкоголь. Ссорятся. Но в конце вдвоем танцуют на улице, по сюжету.

В Нацконкурсе "Молодости" показали 16 фильмов. Всего на фестивале - 206.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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