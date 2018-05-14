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На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма "Донбасс"

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— Смотри, журналист, внимательно смотри, что эти суки делают. Бомбят мирных людей. Днем и ночью. Дети и наши женщины в подвале сидят, выйти боятся. Напиши, что видел, правду напиши. У нас здесь жмуры лежат, хочешь сфоткать? — говорит бородатый сепаратист немецкому журналисту на блокпосте при въезде в ДНР. Обзывает иностранца фашистом.

Действие происходит в фильме украинского режиссера 53-летнего Сергея Лозницы "Донбасс". Лента открывала программу "Особый взгляд" на 71-ом Каннском фестивале. 8–19 мая проходит на юге Франции.

Сценарий "Донбасса" основан на документальных материалах, воспоминаниях жителей Донецкой и Луганской областей.

В ленте несколько историй. В одном эпизоде сепаратисты демонстративно наказывают товарищей, которых обвиняют в краже телефона. При этом у самих лежат горы награбленной техники.

— В картине от смешного до ужасного меньше шага, — рассказывает кинокритик Антон Долин, 42 года. — Формально разные эпизоды истории не связаны единым сюжетом, лишь пространством. Вот пограничники издеваются над гражданскими, которые приехали в Донбасс увидеть родных и проверить, целы ли еще их дома. Вот у бизнесмена местная власть отжимает автомобиль, да еще и требует откупные. Иногда за кадром звучат выстрелы, грохочут взрывы. "Донбасс" снят не для того, чтобы занять политическую позицию. Лозницу интересует прежде всего, что происходит по ту сторону баррикад. При этом никакой двусмысленности в позиции режиссера нет. Это четко антивоенняя картина. Показывает, как война калечит человека, превращает в чудовище.

Снимали "Донбасс" в Кривом Роге на Днепропетровщине. Фильм совместного производства Украины, Германии, Нидерландов, Франции, России и Румынии. Бюджет ленты — 71,3 млн грн.

— В одной сцене на грудь украинского бойца скотчем приклеили табличку "Доброволец карательного батальона", — пишет британский критик 55-летний Питер Бредшоу в рецензии для английской газеты "Гардиан". — Солдата привязали к фонарному столбу. Прохожие издевались, плевали и бросали в него отребьем, делали издевательские фото. В конечном итоге его забили до смерти. Позже один из боевиков женится. Товарищи, которые приходят на праздник, показывают новобрачному видео пыток, снятое на телефон. Не всегда подобные ходы режиссера работают. Но бывают сцены, которые пробуждают желание сочувствовать и узнать больше о конфликте в Украине. "Донбасс" — несовершенное, но яркое достижение.

Также в конкурсной программе Канн "Неделя критики" покажут фильм "Женщина на войне" совместного производства Франции, Исландии, Украины. Лента рассказывает о 50-летней исландке, которая протестует против строительства алюминиевых заводов в ее стране. Параллельно пытается удочерить украинскую девочку.

Автор: Юлия БЛИЗНЮК, Екатерина ЛУКЬЯШКО
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Дата
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