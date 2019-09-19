На форум приехали издатели из 30 стран

Почти 2 тыс. книжных новинок представят на литературном фестивале "Бук Форум". Продлится во Львове 18-22 сентября.

— Тема 26-го форума "Отыскание причастного" — название одной из поэм Григория Чубая, — рассказывает дочь поэта, вокалистка группы "Джалапита" 39-летняя Соломия Чубай. - Мы всегда ищем причастных к событиям, непосредственно касающимся нашей страны. Украинцам стоит понять, что только мы сами можем качественно изменить ситуацию и повлиять на изменения. "Отыскание причастного" — любимая поэма моего отца. В этом году будем праздновать 70-летие со дня рождения Григория Чубая, Олега Лишеги, Владимира Ивасюка и 80-летия Игоря Калинца, которые были на стороне украинской независимости и самостоятельности. В рамках форума представлю "Пятикнижие" Чубая шрифтом Брайля. Украинских поэтов еще не издавали для слабовидящих.

На форуме ожидают 75 иностранных авторов из 30 стран.

— Самым неожиданным гостем стал бывший узник Кремля Олег Сенцов. О своем присутствии сообщил за несколько дней до старта, — говорит проектная менеджер 21-летняя София Челяк во Дворце искусств на открытии фестиваля.

В первый день половина палаток ярмарки во дворе перед Дворцом еще сложены. Книжки упакованы в картонных коробках. Несколько десятков посетителей ходят по рядам первого и второго этажей. Останавливаются только у самых больших стендов издательств "Фолио", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Клуб семейного досуга", "Видавництво старого Лева".

В книжном магазине "Книголав" в соседнем доме возле ярмарки 41-летний польский писатель Лукаш Орбитовский представляет сборник фантастических рассказов "Голова змея". Сидит в кругу слушателей. Одет в спортивные штаны и футболку с граффити. На обеих руках у него татуировки.

- В книге говорится о том змее, который оплетает землю, - о духовности, которую побеждает материальность, - говорит Орбитовский. Книгу продает по 180 грн. Накануне состоялась его неформальная презентация в паб-ресторане "Правда".

- Три или четыре бокала пива выпил. Но классный чувак, — замечает ветеран 93-й бригады 30-летний Владислав Стафийчук из Винницкой области. У него черные волосы, собранные в хвост. Выходит из ворот двора Дворца искусств и спешит на открытие Ветеранской палатки на проспекте Свободы.

- Мы с участниками войны впервые участвуем. За год подготовили 17 книг. Специально к "Бук Форуму" - семь новинок, - рассказывает по дороге Стафийчук. — Если "Книжный Арсенал" в Киеве воспринимали больше как популяризацию ветеранской литературы, то во Львове также надеемся на хорошие продажи. Имеем большой стенд на первом этаже. Нам долго не могли найти вариант размещения, просрочили все сроки. Говорили, сначала 30 тысяч гривен за аренду, а когда наконец нашли, то сказали 15 только.