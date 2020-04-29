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четверг, 30 апреля 2020 05:50

"Может показаться странным, как связаны война на Донбассе с Холокостом"

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Богдан после ранения на Донбассе потерял память. Лицо покалечено до неузнаваемости. Он главный герой романа "Амадока" 37-летней Софии Андрухович. Книга вышла в "Видавництві Старого Лева". Имеет 832 ст.

- Романа - жена Богдана - пытается вернуть мужу воспоминания, - рассказывает София Андрухович. — До войны он был археологом. Поэтому в романе появляется фигура украинского археолога Виктора Петрова, который писал под псевдонимом Виктор Домонтович. Был близким приятелем Николая Зерова и других представителей Расстрелянного возрождения. Возникают также "три мудреца" — Григорий Сковорода, Баал Шем Тов (еврейский праведник, у ХVIII ст. основал хасидское движение, одно из самых влиятельных течений в современном иудаизме. — ГПУ) и Пинзель (галицкий скульптор середины XVIII в., представитель позднего барокко и рококо. — ГПУ). Символизируют связь с культурой и историей территории, где, по версии Геродота, было крупнейшее в Европе озеро Амадока. Где-то рядом с Каменец-Подольским, на границе Галичины и Подолья. Средневековые картографы эту выдумку или ошибку древнегреческого историка растиражировали. Несколько веков были уверены, что водоем существовал, а может, и нет. Для меня это метафора чего-то большого, совокупности историй. Мы знаем, что они были, но часто не помним, обходим.

Тема амнезии много раз реализована другими авторами. В ней я увидела большое количество возможностей и смыслов. Она потянула остальные сюжеты: один человек рассказывает другому историю его рода. Может показаться странным, как связаны война на Донбассе с Холокостом на западе Украины. И как обе эти темы касаются сталинских репрессий. Но в жизни нет ничего обособленного. История не состоит из отдельных событий. Связей гораздо больше, чем может постичь человеческий мозг.

"Амадока" - художественный текст, вымысел, не научный труд. Это даже не исторический роман. В книге речь идет прежде всего о человеческой памяти, ее связи с характером. Способности человека выстраивать жизнь в зависимости от воспоминаний или их отсутствия.

В книжных магазинах роман Софии Андрухович "Амадока" стоит 290 грн.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
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