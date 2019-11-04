Любимый Наталки Полтавки работает курьером в Амстердаме

- Любовь - это предметный мир. Интернет установить, газ провести, полотенце в ванну подать, продукты из магазина принести, - говорит домохозяйка 22-летняя Валя. Четыре года живет с любимым, сверстником Колей в гражданском браке, беременна третьим ребенком. Обращается к лучшей подруге 22-летней Наташе, у которой парень внезапно исчез, лишь изредка звонит.

- Его на самом деле нет в твоем сердце, он только в твоей голове. Ты как полип на туше кита. Освободись! Начни жить полноценно! Чего ты ждешь?

На сцене столичной консерватории состоялась премьера спектакля "Наталка Полтавка. док" по мотивам пьесы Ивана Котляревского. Над постановкой работала команда Киевского театра на Печерске.

Действие разворачивается в 2019 году в Полтаве. Главная героиня Наташа окончила педагогический университет, историк по образованию. Пытается устроиться учительницей. Подрабатывает экскурсоводом в музее-заповеднике Гоголя в селе Гоголево на Полтавщине, по сюжету.

Ее любимый Петр, с которым начала встречаться после выпускного, четвертый год живет и учится в столице Нидерландов Амстердаме. Подрабатывает курьером. Общаются через интернет все реже. Решают, что отношения на расстоянии невозможны, и обоим нужна пауза.

Наташа знакомится с итальянцем Майклом, а со временем - со студентом Киево-Могилянской академии Никитой. В школе, где проходит собеседование, встречает бизнесмена и мецената Андрея Андреевича Кравченко, которому за 40. Он признается девушке.

Главную роль исполняет Дарья Творонович, 26 лет.

В основе драматургии - интервью с представителями различных социальных и возрастных групп мегаполисов, провинциальных городов и сел. За год опросили примерно 150 человек.

- Наши персонажи - собирательные образы, - рассказывает режиссер Елена Лазович, 42 года. - Сейчас время эпических историй. И мы создавали такую из тех многих людей, которых встречали.

Чем современная Наташа схожа с классической и чем отличается?

- Очень похожа. Главное отличие в драматургии. Классическая героиня - решенный образ уже с самого начала, мумифицированный. Кажется, вроде такая красивая, добрая и у нее все решено - она ждет. И все искушения, что приходят - в виде разных невест, матери – как бы ее не касаются. 200 лет назад Котляревский писал о реальных ситуациях. У него была задача рассказывать о сегодняшних людях сегодняшним людям. Это была колоссально современная пьеса. Для нас сейчас образ Полтавки отошел, забронзовел.

Мы решили, что ждать любимого Наташе надо активно.

В спектакле вы показываете одновременно разные варианты Наташиной судьбы.

- Например, подруга Валя. Жалуется, как тяжело ей с детьми, устала, ничего не успевает. Несмотря на все трудности семейной жизни, Валя - счастливая женщина. Наташа завидует ей. Это побуждает впасть в отчаяние и не ждать Петра. Когда человек видит что-то хорошее у кого-то и завидует, начинает себя уничтожать, перечеркивать.

Из мужчин вокруг Наташи - какой самый большой соблазн?

- Андрей Андреевич. Не возраст, не деньги ее соблазняют. Он словно бог на ее пути. Осуществление мечты, которую несет каждый педагог и профессионал вообще.

В Полтаве мы провели эксперимент. Спрашивали девушек, которые оканчивают институт, что для них важно. У всех был парень, любовь - и на первом месте называли профессию. Карьерный рост сейчас важен для любой девушки.

А как мужчина Андрей Андреевич ее задевает?

- Женщине часто в мужчине нравится его величина, харизма, то, чего смог достичь. Не могу сказать, что Наташа в это влюбляется, потому что это определенные гормоны, а это - очарование. Она себя обманывает. Чем-то увлекается, что не является Петром.

На протяжении спектакля на сцене в коробке стоит Наталка Полтавка - прообраз классической героини. На ней свадебное платье с элементами национального костюма. Персонаж создан на основе бесед с женщинами старше 80.

- Это душа Наталки, народа, всех женщин, которые ждут любви и направляются к ней, - объясняет образ Елена Лазович. - "Наталка Полтавка" - важное произведение. Это генеральный образ украинской литературы, нашего внутреннего пути, традиции женственности. Наша древнегреческая трагедия. Наталка - эпическая героиня. В финале спектакля Наталка Полтавка рассказывает о своей счастливой жизни с Петром и их встрече в Раю. На сцену выходят несколько десятков девушек. И все говорят: "Я Наталка".

- Быть живым - это иметь любовь, побеждающую смерть. Все хотят этим путем идти. Быть Наталкой.

Следующий показ спектакля "Наталка Полтавка. док" Киевского театра на Печерске состоится в декабре.