Кристина любит Яна, а он мечтает о деньгах

Лучшей драматической постановкой прошлого года назвали "Плохие дороги" Киевского театра на Левом берегу. Постановщика спектакля, 37-летнюю Тамару Трунову признали "лучшим режиссером".

Церемония награждения Второго всеукраинского театрального фестиваля-премии "ИГРА" состоялась в столичном театре Ивана Франко. Победители получили по 50 тыс. грн на новые постановки.

Спектакль "Плохие дороги" создан по пьесе Натальи Ворожбит. Основана на документальных историях, записанных в прифронтовой зоне на Донбассе. Там драматург собирала материалы для сценария фильма "Киборги". Это шесть рассказов о женщинах на линии разграничения, их отношениях с мужчинами. Журналистка влюбилась в киборга и ездит за ним на фронт. Но у того есть жена, любовницы на каждом блокпосту. Женщина везет растерзанное тело любимого, которое отдали для похорон.

Попадает в плен к ДНРовскому боевику, по сюжету.

- Ни одна из историй не имеет финала. Потому что они не завершены и в жизни, - говорит театровед Анна Липковская, 52 года. - В спектакле есть постоянный образ дорог. Почти все время на заднике сцены показывают видео, снятое с машины. Это символ того, что все мы находимся в движении. Но не знаем, куда дорога нас приведет.

Это не просто постановка, а обращение к нашей коллективной травме войной, которая еще не зажила. При этом спектакль не загоняет в депрессию, не вызывает ощущения безнадежности. Является очисткой через трагическое переживание.

"Плохие дороги" также наградили за музыкальное решение.

В финал премии "ИГРА" попали 12 спектаклей. В течение последней недели ноября их пересмотрело международное жюри и выбрало победителей в шести общих и шести индивидуальных номинациях.

Три награды получил "Кориолан" театра Франко. За сценографию, хореографию и лучшую мужскую роль - Дмитрий Рыбалевский, 36 лет.

В постановке по трагедии Шекспира сыграл героя войны, древнеримского полководца. После победы над вражеским народом - вольсками идет в консулы Римской республики. Слишком честный и открытый. После манипуляций конкурентов Кориолана провозглашают врагом народа и выгоняют с родины. Хочет отомстить, вместе с вольсками уничтожить Рим, по сюжету.

- Сразу понял, что моя роль. Отказываюсь от тех, которые не могу прожить, к чему душа не лежит, - говорит Рыбалевский. - Кориолан сегодня очень актуален. Сильный герой-защитник. Мы не знаем, сколько таких Кориоланов сейчас в Украине. А их тысячи. Как говорит мой персонаж: "Оставайтесь без своего защитника, и власть берегите, что на изгнание осуждает героев своих". В нашей стране происходит то же самое. История циклична, Шекспир - гений. Кориолан умирает, потому что никто не сможет победить в этой ситуации.

Лучшей постановкой камерной сцены назвали "Фрекен Юлию" киевского театра "Золотые ворота" по пьесе шведского драматурга Августа Стриндберга.

Все завидуют богатству Юлии, а она завидует всем влюбленным. Ее предал жених. Рядом оказывается другой человек, Ян. Не смеет приблизиться к девушке, потому что он только слуга в доме ее богатого отца, по сюжету.

- Я играю кухарку Кристину. Она немного мистическая, это ее изюминка, - говорит 27-летняя Инна Скорина-Калаба. Получила премию за лучшую женскую роль во "Фрекен Юлии". - Это спектакль о любви, где каждый любит так, как умеет. Кристина любит Яна, а он мечтает о деньгах. Ради этого готов на все, даже закрутить роман с хозяйкой. Она богата, с положением в обществе.

В номинации "Лучший поисково-экспериментальный спектакль" победил "Мир в ореховой скорлупе" Киевского академического театра на Печерске.

- В основе моего сценария - книги британского ученого Стивена Хокинга, - говорит режиссер 32-летний Дмитрий Захоженко. - Я всегда любил физику. Но в школе этот предмет преподавали плохо, часто учитель сам не понимал, что хочет донести. А на самом деле наука - это интересно и весело. Учился в Могилянке, помню свой восторг, когда слушал лекции. Когда понимаешь сложные теории, рассказанные очень просто. В спектакле нет персонажей, отсутствует любовная линия. Рассказываем о гравитации и теории относительности, черных дырах, происхождении Вселенной. Сюжет строится на познании, у него тоже есть свое развитие и кульминация, даже трагедия.

Лучшей хореографической/балетной/пластической постановкой назвали "Правду под маской" Львовского оперного театра. Художественный руководитель 62-летний Василий Вовкун поставил спектакль на основе балетов Игоря Стравинского "Пульчинелла" и "Весна священная".

Лучшее музыкальное представление в жанре оперы/оперетты/мюзикла - "Скрипач на крыше" Киевской оперетты. Мюзикл по рассказам Шолома Алейхема. Лучший спектакль для детей - "Король Дроздобород" Киевского театра оперы и балета для юношества.