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четверг, 03 сентября 2020 00:20

Киевские улицы снимали в Эстонии

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Террористы захватили Национальную оперу Украины. На место прибыло спецподразделение КОВД. В операции участвует американский секретный агент под прикрытием. Так начинается научно-фантастический фильм "Тенет" английского режиссера 50-летнего Кристофера Нолана. Стал первым блокбастером после карантина. В прокате идет с 26 августа.

Российский олигарх имеет устройство для передвижения во времени. С его помощью хочет уничтожить мир. Остановить злодея пытается спецагент, по сюжету.

Ленту снимали в семи странах. Киевские сцены снимали в эстонском Таллинне. Работы над картиной держали в секрете. Актерам разрешали читать сценарий в закрытой комнате на киностудии. Компьютерную графику почти не использовали. Например, в одной из сцен взрывается самолет. Для этого купили и разбили настоящий "Боинг 747". Это оказалось дешевле

— "Тенет" — это гармоничное сочетание первоклассного развлечения с глубокими смыслами. Перекликается с тем, что происходит сейчас в мире., — говорит 45-летний Игорь Панасов, главный редактор интернет-журнала Kаrabas LIVE. - Режиссер как бы протягивает руку, хлопает зрителя по плечу и говорит: "Конец света неизбежен, но это точно не повод сидеть сложа руки. Во что веришь, то и делай. Все, кто не сдался, спасают мир. Каждый на своем месте".

Научным консультантом на съемках был нобелевский лауреат по физике 80-летний Кип Торн.

Бюджет фильма-более 5,5 млрд грн.

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