Исполнят мелодии, собранные Лесей Украинкой

"Лесная песня" - это 75 минут невероятной битвы хаоса и гармонии, экспрессивная встреча любви и страдания. В сюите пианистка Екатерина Зяблюк талантливо охватывает большой круг жанров от авангарда и джаза до этно-медитаций и это делает произведение чрезвычайным событием в украинской музыке", - пишет музыкальный критик Игорь Панасов, 44 года.

14 сентября в киевском заведении "32 Джаз клуб" 19-летняя Екатерина Зяблюк вместе с украинскими и польскими музыкантами сыграет музыку драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня". Произведение имеет приложение - список мелодий, которые исполняет один из главных героев - Лукаш. Весь музыкальный материал Леся Украинка собрала в Полесье.

- Моя бабушка была этнологом, - рассказывает Екатерина Зяблюк в интервью Игорю Панасову. - У нее на диктофоне зафиксировано много обрядов, обычаев, песен. Долю этого материала я обработала - тот, что связан с Полесьем, в первую очередь. Ведь именно музыка этого региона стала базовой для "Лесной песни". И после этого я перечитала драму-феерию Леси Украинки уже другими глазами.

У свирельщика Лукаша есть 24 мелодии, пронумерованные в поэме. И все их я использую именно в те моменты, когда эти композиции появляются по сюжету.

До этого я занималась джазом, училась игре на фортепиано. И только последние три года народная музыка стала частью моей жизни. Но я делала это не с нуля, у меня были воспоминания о бабушке. Где-то внутри меня эта музыка звучала и раньше, потому что я ее слышала в детстве.

"Лесная песня" для меня прежде всего это история борьбы, глобального конфликта двух миров - мифического и реального, с его бытовыми вопросами и жестокими обстоятельствами. Мавка - чистая любовь, временами наивная. И встреча этого мира с простым человеком Лукашем - новый опыт как для нее, так и для него.

Это то же самое, что и борьба между альтруизмом и меркантильностью, принципиальностью и беспринципностью нашего времени. Это конфликт двух вещей, обе которые должны существовать и поддерживать таким образом баланс в мире.

Сегодня в мире есть нехватка качественного и существенного, преобладает борьба за первенство, популярность. Часто эта популярность состоит из воздуха, в ней нет наполненности. А люди, которые делают вещи, достойные внимания, остаются в стороне от этого процесса.