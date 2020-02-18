Художник Федор Кричевский умер от голода

222 рисунка Федора Кричевского подарили Национальному художественному музею в Киеве.

29 выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы выкупили коллекцию у наследницы художника. Стоимость не объявляют.

— Наш проект имеет четыре этапа. Это передача работ музею, стипендия для искусствоведа, который будет исследовать коллекцию год-полтора. Потом планируем перевод исследования на английский и издание монографии, — рассказывает один из меценатов бизнесмен Андрей Мельник, 35 лет. — Конкурс на стипендию объявим 1 марта. Она составит 10 тысяч долларов. Это третий проект нашей инициативной группы. Недавно представили двухтомник Валерия Шевчука "Казацкое государство как идея". В труде писатель раскрывает историю казацкого государства на основе архивных документов. Считаю, нация может построить сильное государство, только имея культурные основы. Это понимание своего прошлого, истории, искусства. Такие проекты делаем, чтобы Украина не исчезла. Пока не построим культуру, не будет экономики, не будем хорошо жить.

Рисунки Кричевского собирала его жена Наталья Петровна. После смерти завещала Ариадне Гершуни, которая ухаживала за женщиной в последние годы жизни. Затем работы перешли по наследству ее дочери. Купить коллекцию у Ольги Гершуни меценатам подсказали музейщики.

— Благодаря семье Гершуни сохранилась целостная коллекция, не развеялась. Потому что за ней многие охотились, - говорит искусствовед Зоя Чегусова, 66 лет. — Наталья Петровна была художницей. Пожертвовала собой ради мужа. Он не мог бы ни с кем другим жить, не смог бы себя так реализовать. Рассказывала, что Федор Григорьевич делал много набросков к композиции. Потом почти ничего не менял. Переносил на масштабные полотна. Сразу выходили шедевры, передававшие состояние души, настроение, историю. Есть талантливые живописцы, колористы. Есть искусные графики, рисовальщики. А у него были оба эти таланта.

Художник Федор Кричевский родился в 1879 году в Лебедине на Сумщине. В небогатой семье было восемь детей. Отлично окончил четырехлетнюю школу в Ворожбе. В имении графа Василия Капниста увидел галерею казацких портретов, коллекцию живописи и графики. Начал копировать. Рисунки попали к художнику Константину Савицкому. Тот оценил талант, приютил в своем доме и подготовил к поступлению в Московское училище живописи, скульптуры и архитектуры. После его окончания поступил в Петербургскую Академию художеств, в мастерскую Ильи Репина и Дмитрия Кардовского. Во время летнего пребывания в Европе учился в Вене у австрийца Густава Климта. В 1917-ом принял участие в создании Украинской академии искусств и был избран ее первым ректором. В начале 1930-х преподавал в Харьковском художественном институте. В 1927-м написал триптих "Жизнь". Изобразил красоту людей из народа, их нравственную силу и величие, сдержанность и стойкость. На Международном конкурсе в Венеции работа имела большой успех. Часть триптиха "Возвращение" была на выставке советского искусства в Копенгагене и Варшаве. Творчество Кричевского высоко ценили в США. Во время Второй мировой художник уклонился от эвакуации в столицу Башкирии Уфу и остался с женой на оккупированной территории. Жили в разрушенном большевиками Киеве. В конце войны отправился на Запад к брату Василию. Однако поезд не успел отъехать далеко от Кенигсберга в Восточной Пруссии из-за быстрого наступления Красной Армии. Федора Кричевского арестовали. В 1947-ом умер от голода в Ирпене под Киевом.

— Кричевский — выдающийся украинский мастер кисти ХХ века, — говорит заведующий отделом графики Даниил Никитин, 45 лет. — Соединил достижения европейского искусства от Средневековья, древнего монументализма до своего времени. Писал произведения великие, но простые и понятные. Исследовал тему. Для "Гуцульской свадьбы" изучал вид украинских горцев, ездил смотреть карпатские пейзажи. Это не свойственно для ХХ века, где эмоциональная вспышка попадает на полотно.

На выставку отобрали 50 работ из коллекции. Преимущественно наброски к известным картинам. Иллюстрируем его основные направления. Федор Кричевский был еще и дизайнером. Работал в области архитектуры и отделки, как и его брат Василий. Показываем эскизы советских монет середины 1920-х. Шла денежная реформа и, наверное, был конкурс на дизайн денег, в котором художник принимал участие. Также здесь представлены эскизы театральных костюмов и декораций к опере "Тарас Бульба" в Харьковском театре оперы и балета 1933 года. Никто не может сказать, были ли они воплощены.