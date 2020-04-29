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четверг, 30 апреля 2020 05:06

Хрущев приказал убить сына Франко

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Через неделю после празднования 51-летия 21 июня 1941-го исчезает третий сын Ивана Франко — Петр. Из Львова в сторону Киева его вывезли агенты НКВД. Есть несколько версий гибели. Вероятнее всего, по указанию Никиты Хрущева, Петра расстреляли. Он — главный герой фильма "Другой Франко" режиссера Игоря Висневского.

— Это история одного дня из жизни Петра Франко, — рассказывает промо-продюсер Екатерина Городничая, 39 лет. — Может стать последним, поэтому все прошлое перед глазами проходит. Проводит время с семьей в родовом имении и вспоминает этапные моменты.

Имя отца Петру как помогало, так и мешало. Помешало стать полноценной исторической личностью, которая звучала бы сама по себе.

О младшем сыне Каменяра известно немного. Однако его биография — это авантюрный роман с приключениями, загадками и тайнами. Есть немало вопросов, на которые мы пытались найти ответы или сделать свою версию.

Сначала Петр Франко работал физруком во львовской гимназии. В 1911-м стал одним из инициаторов создания скаутской организации "Пласт". В Первую мировую был сотником легиона сечевых стрельцов. Также он — один из тех, кто основал украинскую военную авиацию. В 1918-м стал первым командиром литунского отдела Галицкой армии. Участвовал в борьбе за независимость Украины.

Потом в жизни Петра были наука, публицистика и преподавание. Все размеренно и спокойно. Но в голодные 1930-е в Харькове делал опыты в пищевой промышленности, изучал переработку молока — и это практически шпионская история. Тем более, он имел на то время гражданство Польши. И в то же время, с приходом во Львов советской власти, в 1940-м становится депутатом Верховного Совета УССР. Погибает Франко в первые дни немецко-советской войны при загадочных обстоятельствах.

Главного героя в разные промежутки времени сыграли 43-летний Вячеслав Довженко и Роман Кулиш, 30 лет.

— Второй персонаж — друг и соперник в течение всей жизни Андрей Грищук — один из немногих вымышленных образов, — продолжает Городничая. - Его воплотили 47-летний Ахтем Сеитаблаев и Андрей Фединчик, 35 лет.

Младшую дочь Франко Асю сыграла звезда сериала "Школа" 20-летняя Ирина Кудашова. Имеет миллион подписчиков в соцсети инстаграм. Это бонус. Понимаем, что наше кино больше для взрослых, заинтересованных историей и приключениями. А так дополнительно привлекаем внимание подростков.

Во время работы над сценарием создатели фильма консультировались с внуками Петра Франко — Галущаками и семьей Тихолоз, которые занимаются домом Франко во Львове. А на съемочной площадке — с пластунами. Фильм снимали летом 2019-го во Львове и Киеве.

— Прочитал сценарий, и начал изучать биографию моего персонажа, — говорит исполнитель роли молодого Франко Роман Кулиш. — В фильме воссозданы события, и в конце жизни, и годы молодости. Например, когда Петр был руководителем авиационного полка. В 1919-ом во время воздушной разведки его сбили поляки. Попал в плен в концентрационный лагерь в окрестностях Кракова. Но сбежал оттуда, обменяв у часового польскую военную форму на золотое кольцо. В ленте это — семейная реликвия, которую еще Яков Франко подарил сыну Ивану на совершеннолетие. Несколько раз перстень спасает жизнь герою.

Это картина не просто о страданиях украинского интеллигента. А о личности, которая многого достигла. Пытались показать настоящего Петра Франко. Сделать живую историю, в которой и хороший человек иногда ведет себя по-разному, как и все мы.

Бюджет биографической драмы "Другой Франко" — 30 млн грн. Прокат запланирован на осень.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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