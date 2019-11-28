Голодомор изменил будущее Украины

Историческая драма о Голодоморе 1932-1933 годов "Цена правды" с 28 ноября идет в прокате. Картину совместно сняли Украина, Польша и Великобритания.

Валлиец Гарет Джонс приезжает в 1933 году в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Хочет выяснить, откуда берутся деньги на экономическое развитие и якобы успешное выполнение первого пятилетнего плана. Журналист должен оставаться в столице под наблюдением агентов спецслужб - такие условия пребывания в СССР. И Джонс тайно посещает Украину. Становится свидетелем искусственного голода. Пишет: "Прошел через множество сел и 12 колхозов. Везде слышал плач: "У нас нет хлеба. Мы умираем". Готовит статьи о преступлениях сталинского режима. Большинство представителей западной прессы в то время замалчивали правду о трагедии украинского народа. Писали, что СССР - пример для подражания, а голод - выдумки.

Главную роль исполнил англичанин 34-летний Джеймс Нортон. Американец 48-летний Питер Сарсгаард играет лауреата Пулитцеровской премии Уолтера Дюранти. Живет в Москве, возглавляет местное бюро газеты "Нью-Йорк Таймс" и отрицает Голодомор в материалах.

Фильм сняла польский режиссер, трехкратный номинант на премию "Оскар" 70-летняя Агнешка Холланд.

- Когда я получила сценарий, первой мыслью было: нет, только не еще один фильм о 1930-х, - говорит Холланд на премьере в Киеве. - Но история захватила меня, поняла, что должна ее рассказать. Лента касается вопросов, важных не только для Украины, но и для всего мира. Освещает коммунистические преступления, которые фактически остались ненаказанными, а многими даже забытыми и прощенными.

Большинству мира события Голодомора в Украине неизвестны. Невинные жертвы преступлений коммунистов – не услышаны, так и не вошли в глобальное сознание. Я решила использовать язык кино, чтобы поделиться их трагическим опытом, максимально эмоционально рассказать о них.

Гарет Джонс - молодой, храбрый, несколько наивный, но мудрый журналист. Говорит не только об ужасных событиях и их политических и идеологических причинах, но и о масштабной наглой лжи, которая царила вокруг. Мы не только проливаем свет на мир лжи, пропаганды и фальшивых новостей, который конструировался в СССР, но и проводим параллели с настоящим. Инструменты искажения реальности действуют и сейчас.

Также меня интересует судьба Украины. Изучаю вашу историю и слежу за событиями сегодня. Я приехала в Киев сразу после Майдана на конференцию. Общалась со многими очевидцами и участниками Революции достоинства, представителями оппозиции, журналистами, учеными. В частности, о Голодоморе. Тогда я не была экспертом в этом вопросе, хотя после работы над фильмом - уже немного есть. Думаю, что Голодомор имел гораздо более глубинный и продленный во времени эффект на Украину, чем мир может представить. Влиял ментально, демографически, социально, даже физиологически на последующие поколения. Голодомор - это не только два года ужасного геноцида. Он полностью изменил будущее Украины.

Один из персонажей ленты - редактор Гарет Джонс в Уэльсе - говорит, что культура существует для того, чтобы люди отвлекались от тяжелых событий, насущных проблем. Некоторые так считают. Что роль культуры - делать жизнь светлее, разноцветнее и счастливее. Это называется развлечение. Это точно не та культура, которой занимаюсь я. Даже работа над "Ценой правды" разозлила. Напомнила мне, что мы не можем принимать ложь.

Съемки фильма проходили в 2018 году в Польше, Шотландии и Украине - в Киеве, Харькове, Черниговской и Житомирской областях.