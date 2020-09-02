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четверг, 03 сентября 2020 00:45

Героев мультфильма сделали из монет

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Героев мультфильма сделали из монет
Международный фестиваль актуальной анимации и медиаискусства Linoleum начался 2 сентября. В украинской программе покажут 13 лент. Фото: facebook.com

- В Украине анимацию делают преимущественно самоучки. У нас нет собственной школы или профессионального образования, — говорит программный директор Международного фестиваля актуальной анимации и медиаискусства "Линолеум" Анастасия Верлинская, 31 год. Продлится со 2 по 6 сентября. Показы запланированы в Киеве, Запорожье, Одессе, Николаеве, Ривне и Львове.

- В украинскую программу попали 13 фильмов, — продолжает Верлинская. — Сейчас в мире популярна документальная анимация. Показывают реальные истории. Авторы раскрывают политические и социальные темы, которые их беспокоят. Например, украинский мультфильм "Мистер Нокс" рассказывает о школьнице Марте Новосад, которая смогла защититься от травли. "Упакованные в пластик" — это сатира на истерию вокруг пластикового мусора. Покажем ретроспективу лучших фильмов украинского аниматора Олега Педана. Умер в прошлом году. Своих героев делал из монет. Это можно увидеть в "Железном волке". В мультфильме "Светлая личность" — о городе лампочек — использовал бытовые предметы.

Единственная полнометражная картина фестиваля - 99-минутная эстонская лента "Фильм старика" 2019 года. Это черная комедия для взрослых. Внуки приезжают на летние каникулы в деревню к деду, по сюжету. Один из них отпускает на волю корову. Говорят, если ее не подоить вовремя, она взорвется и это повлечет молочно-ядерную катастрофу. Дед с внуками идут ее искать.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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