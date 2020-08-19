Форум издателей пройдет в интернете

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 252
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 99
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1161
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 963
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 261
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 504
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2700
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2394
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 765
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1161
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1422
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1791
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 августа 2020
Просмотров: 297
Подарунки з того світу
У тьоті Лесі, матері мого хрещеного, торік почала прогресувати хвороба Альцгеймера. Бувало, сидимо за столом, вона дивиться на сина й каже: "Аню, хто ...
четверг, 20 августа 2020 00:40

Форум издателей пройдет в интернете

  Комментировать

- С первых страниц показалось, что такой книги в Украине не хватало, - говорит переводчица 32-летняя Ирина Славинская о романе "Дети их" французского писателя Николя Матье, 42 года. Произведение описывает жизнь в провинциальном городке шахтеров и металлургов в 1990-х. Безработица и бесперспективность подталкивают молодежь быстрее покинуть родной край.

- Внимательные читатели заметят, что сюжет разворачивается преимущественно летом. Хочешь - идешь на озеро поплавать, хочешь - тусишь с друзьями, хочешь - влюбляешься, - продолжает Славинская. - Однако детская жизнь здесь не содержит сладкой ванили. Первые поцелуи, много алкоголя, мотоциклы, но и семейное насилие. Родители главных героев когда-то работали на заводах, а теперь должны приспосабливаться к новым реалиям. Из городка хочется уехать, но его очертания буквально врезались - как скелет металлургического завода в этом же пейзаже. Думаю, история подростков индустриального востока Франции будет близка украинским читателям.

Действие почти всех переведенных на украинский французских книг происходит в Париже. Со всеми этими кафе, Эйфелевой башней и другими красивыми вещами. Однако в произведении Николя Матье столица - это далекий свет, который где-то существует, но никто там не был.

Роман "Дети их" получил в 2018-м Гонкуровскую премию - самую престижную награду во французской литературе. В Украине произведение напечатало "Издательство Старого Льва". В магазинах стоит 200 грн.

Николя Матье станет гостем львовского Форума издателей, который пройдет 16-20 сентября в онлайн-формате.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Форум издателей пройдет в интернете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 56576
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 48718
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 11160
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 10215
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 8766
Культура
"Понимала, что остается ждать смерти"
"Понимала, что остается ждать смерти" Просмотров: 18
Довженко - гений в кино, но не как художник
Довженко - гений в кино, но не как художник Просмотров: 18
Украинский фильм покажут на Венецианском кинофестивале
Украинский фильм покажут на Венецианском кинофестивале Просмотров: 18
Победитель получит сто тысяч
Победитель получит сто тысяч Просмотров: 18
"Брать на себя ответственность и получать большие возможности — это и есть свобода"
"Брать на себя ответственность и получать большие возможности — это и есть свобода" Просмотров: 36
Больше всего комментируют
4
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
4
СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1
Глава Нацбанка рассказал о последствиях повышения "минималки"
Голосов: 2212
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua