Форум издателей пройдет в интернете

- С первых страниц показалось, что такой книги в Украине не хватало, - говорит переводчица 32-летняя Ирина Славинская о романе "Дети их" французского писателя Николя Матье, 42 года. Произведение описывает жизнь в провинциальном городке шахтеров и металлургов в 1990-х. Безработица и бесперспективность подталкивают молодежь быстрее покинуть родной край.

- Внимательные читатели заметят, что сюжет разворачивается преимущественно летом. Хочешь - идешь на озеро поплавать, хочешь - тусишь с друзьями, хочешь - влюбляешься, - продолжает Славинская. - Однако детская жизнь здесь не содержит сладкой ванили. Первые поцелуи, много алкоголя, мотоциклы, но и семейное насилие. Родители главных героев когда-то работали на заводах, а теперь должны приспосабливаться к новым реалиям. Из городка хочется уехать, но его очертания буквально врезались - как скелет металлургического завода в этом же пейзаже. Думаю, история подростков индустриального востока Франции будет близка украинским читателям.

Действие почти всех переведенных на украинский французских книг происходит в Париже. Со всеми этими кафе, Эйфелевой башней и другими красивыми вещами. Однако в произведении Николя Матье столица - это далекий свет, который где-то существует, но никто там не был.

Роман "Дети их" получил в 2018-м Гонкуровскую премию - самую престижную награду во французской литературе. В Украине произведение напечатало "Издательство Старого Льва". В магазинах стоит 200 грн.

Николя Матье станет гостем львовского Форума издателей, который пройдет 16-20 сентября в онлайн-формате.