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четверг, 04 марта 2021 06:55

Фильм о киевских школьниках покажут на Берлинском кинофестивале

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Украинская драма "Стоп-Земля" попала в конкурсную программу 71-го Берлинского международного кинофестиваля. Участвует в секции подростковых фильмов "Поколение 14 плюс".

16-летняя Маша учится в столичной школе в 11-м классе. Готовится к экзаменам. Чувствует себя отстраненно в коллективе. Уверенна в себе только рядом с друзьями. Влюбляется в одноклассника Сашу. Должен решиться проявить свою симпатию, чтобы знать, есть ли взаимность, по сюжету.

Чтобы достоверно показать жизнь современных подростков, режиссер 31-летняя Екатерина Горностай привлекла к проекту непрофессиональных актеров. Для поиска героев посещала уроки в киевских школах. Опросила более 200 учеников, отобрала 25.

- Подростки изучали актерское мастерство два месяца трижды в неделю - во внеурочное время и выходные, - говорит Екатерина Горностай. - Обязательное условие - языковой режим. Даже на переменах. Русский, к сожалению, является определенным стандартом среди киевских школьников. Мне было важно, чтобы привыкли говорить свободно на украинском..

Диалоги создавали на площадке. Герои общаются не на суржике, однако у них свободная речь. Добавляли интересные слова. Например, героиня говорит: "Да он у тебя странный" вместо "дивний". С одной стороны, русизм. Но придает шарм.

Лента о поиске друзей, первом опыте любви, отношениях с родными и самоопределении. Проблемы 16-летних со временем не меняются. Но сегодня на них высокое психологическое давление. С увеличением информации в мире растет уровень тревожности.

В названии - детская игра на площадках с железными конструкциями. Ведущий с закрытыми глазами пытается поймать участников, должны находиться вверху, не на земле. Когда приближается, можно изменить тайник. Но если услышит движение, кричит: "Стоп-Земля". Когда возглас застает не в воздухе - ты проиграл. Описывает состояние, когда ты настолько чувствителен ко всему вокруг, будто оно горячее и болезненное. Даже если ничего не происходит.

71-й Берлинале проходит в формате онлайн 1-5 марта. В основном конкурсе представят 15 фильмов. Ни одного американского или британского, так продюсеры отказываются от онлайн-премьер. Всего на фестивале - 139 лент из 59 стран. Актерские номинации впервые будут вручать без деления на мужские и женские роли.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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Дата
04
марта

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