Фанаты Пола Маккартни критикуют новый альбом

Бывший участник группы "Битлз" Пол Маккартни, 78 лет, выпустил 11 новых песен. Это 18-й сольный альбом музыканта.

Записал его во время весеннего карантина в домашней студии в английском графстве Сассекс.

- От пластинки "Маккартни 3" очень хорошие впечатления. Заказал себе и жду, - говорит исполнительный продюсер "1+1 media" Олег Буренин, 58 лет. - У Пола всегда была такая черта. Делает что-то и думает, что об этом скажут и будут ли покупать. Мы, меломаны, сами его таким сделали. Провозгласили культовой звездой. Ему некуда деться от статуса. Джон Леннон мог себе позволить плюнуть на всех, а Маккартни - никогда. А здесь изоляция на карантине положительно повлияла. Невозможность живого общения на некоторое время убрала снобизм "я должен вам понравиться". Наконец сделал что-то для себя. Все инструменты записал сам. Хотя Пол всегда стремился играть в коллективе. Он - командный человек. Другой вопрос, что всегда хочет быть капитаном. Общительный, создавать эксперименты в музыке ему приятно именно с людьми. Играл и с музыкантами первой величины.

Предыдущую часть пластинки - "Маккартни 2" записал на ферме в Шотландии 40 лет тому назад. Каждая песня была пародией. Например, на американский дуэт "Спаркс". Тогда раскритиковали за это. Предыдущий альбом также слишком отшлифованный. Этот - размеренный. В текстах много воспоминаний.

"Маккартни 3" возвращает к карьере автора после выхода из "Битлз". Нарочито стилизованный под начало 1970-х. Критики восприняли "на ура", более 80 процентов положительных рецензий. А фанаты разделились. Мой друг Виталий Климов, первый продюсер "Табула Раса" и "Океана Эльзы" обматерил альбом. Сказал, что и у Маккартни есть дно. Не стал с ним спорить. Я в восторге. Хотя там нет ничего новаторского и вещей, которые сносят крышу. Классический рок, умноженный на гениальность, всегда давал результат.

С Украиной Маккартни мало что связывает. Разве концерт 2008 года на Майдане Незалежности. Мы тогда со Святославом Вакарчуком надрались в суши-баре на Крещатике. Пили сакэ. В битловской песне "Назад в СССР" есть строка о красивых украинских женщинах.