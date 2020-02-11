Евгения Подобная собрала воспоминания пулеметчиц, минометчиц, женщин снайперов АТО

Три автора претендуют в этом году на Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко в номинации "Литература". 58-летняя Марина Гримич с историческим романом "Клавка" о Союзе писателей в послевоенном Киеве 1940-х. 46-летняя Марианна Кияновская с поэтическим сборником "Бабий Яр. Голосами", посвященным жертвам Холокоста в Украине. Стихи воспроизводят мнимые голоса погибших и тех, кому удалось выжить во время массовых расстрелов в 1941-ом. 51-летний Тарас Прохасько со сборником эссе "Да, но ...". Это 33 произведения за последние пять лет - размышления и истории из жизни.

- В коротком списке видим давно известные имена. Но это активные писатели, которые и дальше печатаются, - говорит литературовед Ростислав Семкив, 44 года. - Сейчас Шевченковскую премию вручают не просто за долгое пребывание в литературе, а за конкретные тексты. Все вышли в последние три года и заслуживают награды. Есть три разных номинанта. Марианна Кияновская известна прежде всего как поэтесса еще с 1990-х. У нее большая творческая биография и много книг. Есть Марина Гримич с резонансными текстами. Новый роман "Клавка" поднялся в разных литературных конкурсах, попал в длинный список "Литакцента года" и короткий - "Книги года Би-Би-Си". И Тарас Прохасько - своеобразный автор со своим фантастическим миром. Его можно представлять в одном ряду с Кафкой и Бруно Шульцем.

В новом составе Шевченковского комитета (утвержден в декабре. - ГПУ) много известных личностей, и это важно. Раньше туда часто входили люди, которые скорее были функционерами, а не известными специалистами. Теперь таких не хватает. Это дает надежду на главное - справедливый выбор.

Еще с советских времен существовала традиция награждать за выслугу лет. Кроме достойных авторов, также были представители так называемых творческих союзов, но не известные широкой общественности. Это и придавало определенный скепсис. Все понимали - это кормушка для лояльных к власти. Уже в каденции 2016-2019 годов все решительно изменилось. Выбирали людей, которых знают больше, чем только литераторы. Поэтому считаем, что со своей миссией справились.

В номинации "Публицистика, журналистика" также три претендента.

60-летняя Евгения Кононенко со сборником "Слово своего рода". Содержит автобиографические эссе о языке в ежедневном быту, писательстве, семейных отношениях, роли и месте женщины в современном мире. 70-летний Василий Овсиенко с воспоминаниями о диссидентах "Свет людей". И 30-летняя Евгения Подобная с книгой "Девушки срезают косы". Собрала воспоминания 25 женщин-военных, участвовавших в АТО в составе Вооруженных сил Украины и добровольческих подразделений 2014-2018 годов как стрелки, пулемётчицы, медики, минометчицы и снайперы.

В номинации "Визуальные искусства" представлены три художника.

59-летний Сергей Братков с серией работ "Империя снов". Это коллажи из фотографий личного архива, распечатанные на ткани. 63-летний Александр Гляделов с художественным проектом "Карусель". Содержит документальные фотографии, сделанные в детских интернатах, местах лишения свободы, тюремных больницах. Художник 37-летний Никита Кадан с проектом "(не) отмеченные" о массовом насилии ХХ века, преступлениях нацизма и сталинизма, этнических чистках. Сочетает графические работы, архивные материалы и тексты историков.

В номинации "Киноискусство" два претендента-документалиста.

66-летний Игорь Минаев с фильмом "Какофония Донбасса", исследует советский миф о регионе. И 44-летний Тарас Томенко с лентой "Дом" Слово ". Рассказывает о доме в Харькове, куда в начале 1930-х поселили виднейших деятелей украинской культуры. До 1937 года по сфабрикованным показаниям и доносам большинство из них репрессировали и расстреляли.

В номинации "Театральное искусство" на премию претендуют режиссер 55-летний Владислав Троицкий и композиторы 35-летний Роман Григорьев и 31-летний Илья Разумейко за оперу-реквием "Иов".

В основе либретто - библейская Книга Иова о ветхозаветном праведнике и средневековые реквиемы. А также режиссер 37-летняя Тамара Трунова за спектакль "Плохие дороги". Основанная на документальных историях о женщинах на линии разграничения, записанных в прифронтовой зоне на Донбассе.

Шевченковская премия - государственная награда Украины, высшая награда за вклад в развитие культуры и искусства. Основана в 1961 году. В прошлом году размер награды составлял 200 тыс. грн в каждой номинации.