Без Шевченко Украина не сбудется

- Декламируем стихи Шевченко и свои стихи. Делаем это спонтанно и непринужденно, - говорит писатель 61-летний Сергей Ткаченко. Приехал на шестой художественный фестиваль "Ше.Фест". Состоялся 17-18 августа в селе Моринцы Звенигородского района Черкасской области. Посвящен популяризации Кобзаря. Вход был бесплатный.

- Шевченко перечитываю постоянно. Разгадываю смыслы его слов, раньше для меня скрытые, - продолжает Ткаченко. - А еще считаю себя подобным Шевченко благоговейным отношением к женщинам. Простые люди к Кобзарю более уважительно относятся, чем те, кто пытается напомнить о енотовой шубе или то, что ел борщи с карасями. Его поэзия шла, как огонь по соломе. Портреты поэта рядом с иконами висели в домах этнических украинцев Словакии в 200 км западнее нынешней границы. Так же - на Северном Кавказе, вплоть до Каспия. Это был символ идентичности.

- Памятников Тарасу по всему миру не счесть, - рассказывает языковед 56-летняя Светлана Ковтюх. - Сквер Шевченко есть в Париже. В центре столицы Италии Тараса поставили в древнеримской тоге. Больше изображений имеет разве что Будда. В киевском метро зимой открыли выставку, на которой портрет Шевченко обыгран с точки зрения героев современной поп-культуры - Человека-паука, Элвиса Пресли и других. Профессора литературы, радикальные националисты возмутились. Молодое поколение оценило. Мне понравилось. Трудно выдержать золотую середину. Не продолжать делать из живого человека идола и не опустить образ к примитивному сувениру. Произведения Кобзаря абсолютно современные. "Кавказ" - это первая антиколониальная поэма. Тогда, когда Юрий Лермонтов в Российской империи писал: "Смирись", то Шевченко - "Борітеся, поборете".

В этом году "Ше.Фест" имеет 10 локаций, работающих круглосуточно. На музыкальной сцене выступают группы "Тартак", "Карна", "Вій", на просветительской - писатели Василий Шкляр, Сашко Лирник, Александр Ирванец, на театральной - показывают спектакля "Сон. Комедия" львовской мастерской "Театр у кошику" и "Гайдамаки" Николаевского академического художественного драматического театра.

Мужчина в сине-желтом фартуке с гербом на животе пассерует в толстостенном котле шампиньоны с мясом.

- Я мастер приготовления пищи на костре. Часто приглашают различные фестивали, - говорит сквозь дым 58-летний Юрий Ковтуненко. - Скоро отправляюсь в Барселону. Поэтому присоединяйтесь, девушки, в кулинарный тур, - подмигивает. - В Европе без разрешения пожарной службы готовить так еду никогда не позволили бы.

- Взял себе индийское имя Лакшман - процветающий. А это мой побратим и главный дегустатор на Сечи господин Вишь Ян - показывает на казака, который пробует суп.

- Вишь Ян - значит "высший среди мужчин", - помощник повара показывает пластиковый ай-ди паспорт на имя Маркив Вишь Ян Романович, 1979 года рождения. - На "Ше.Фесте" впервые, но по фестивалям ездим. Шевченко для меня вроде человека, на которого равняюсь - любовью к Украине и людям. Украинцы славятся по всему миру как трудолюбивые и дешевые. Если бы им поставить хорошего хозяина, стали бы лучше. А еще лучше - сами себе должны становиться хозяевами.

- Это юшка грибная по-закарпатски и казацкий кулеш, - Юрий-Лакшман большой ложкой с длинной ручкой вымешивает густую кашу. К котлам периодически подходят посетители фестиваля.

- Цена большой порции 50 гривен. Но кулешу еще надо выстояться минут 15.

- Та давайте уже так, - говорит женщина, торгующая ушами Микки-Маусов в 300 м от полевой кухни.

В группе за кулешом стоит невысокий мужчина с седыми усами. На нем синяя кепка с надписью "Свобода". Присоединяется к разговору.

- Говорят, украинцы - дурноробы. Ушел в отпуск - привез цемент, щебень, песок во двор. - Что-то делает. Это потому, что мы - раса создателей, - говорит 70-летний Александр Нестерчук из Каменки. - Спрашиваю соседку, которая отдыхала в Турции - что там видела? Показывает в смартфоне кровать в номере, на которой из полотенец сделаны лебеди. Красота. А я в Баландино поеду, Яровое. Соседка в Радивановке у родных не была - а по миру ездит, - вздыхает. Вертит в руках свернутую в трубочку программу фестиваля.

- Я похож на Шевченко усами. Презирал его раньше за пьянство. Вот фестиваль этот безалкогольный - хорошо. А потом понял Кобзаря как человека: когда такое бешеное давление происходит на душу, поневоле находить утешение в рюмке. Я, как и он, - бунтарь. Борюсь за Украину. Внучка называет меня "Казак". С возрастом изменился - стал сторонником нерадикальных методов борьбы. Духовнее стал - любящий и принимающий.

В продуктовом магазине рядом с фестивалем над сигаретами и сладостями висит портрет Шевченко. В белой рубашке и костюме бегает озабоченный председатель. Перебрасывается шутками с гостями и односельчанами.

- В каждом из нас живет маленький Тарасик, мы все его потомки, - говорит председатель Моринского сельсовета 32-летний Евгений Штанько. - Рады проводить у себя фестиваль шестой год подряд. Для нас это главное событие года. Даже не знаем, что делали бы без нашего Тараса.

- Должны признать, что без Шевченко Украина не состоится, - говорит литературовед 57-летняя Ирина Савченко. - Музыкальные интерпретации его текстов мощные в роковой стилистике. Это попытки видеть в Шевченко не только традиционного с советских времен мужчину в шапке и кожухе. Это нахождения у Шевченко текстов, которые якобы доступны всем, но, как правило, обходятся. У поэта мощная интимная и философская лирика. Шевченко оставался максимально отстраненным от обыденности человеком. Его волновали глобальные проблемы. Это то, что импонирует молодежи. Шевченко олицетворяет важный признак - "терзаюсь, мучаюсь, но не каюсь" - потребность стоять на своем, иногда вопреки общественному мнению. Несмотря на проблемы, отстаивать те ценности, которые для тебя мировоззренческие.

Больше всего слушателей собирает выступление писателя 68-летнего Василия Шкляра.

- Никто не понимает Шевченко, как я, - говорит Василий Шкляр. - Его имя было культовым для меня с детства. В доме висел портрет Кобзаря. О Шевченко говорили, как о родственнике. Мне казалось, что это какой-то мой дед. Относились к нему с благоговением. А с другой стороны, была такая короткая дистанция между тем человеком и нами - потому что Шевченко наших корней. Он всегда был символом и синонимом слова Украина. Духом Тарасовым пронизана наша нация. Мы современные мало чем отличаемся от соотечественников Шевченко XIX века. Человек вообще такое существо, которое мало в чем меняется. Мы думали, что за 30 лет независимости вырастут новые граждане. А на самом деле, хоть и появился украинец нового типа - на Майдане, в окопах Донбасса - все равно остается актуальным Стус: "Бо — мало нас. Малесенька шопта. Лише для молитов і сподівання". Это меньшинство боролась, борется и будет бороться. А на какие-то массовые общественные сдвиги сознания не стоит даже надеяться.