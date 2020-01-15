Австрию и Россию разделяет молодое государство Украинское Королевство

- Империи существуют примерно 300 лет. Российская свои три века давно уже пережила, — говорит Наталья Тисовская, 46 лет, выпускающий редактор фантастического романа Ирины Грабовской "Последняя обитель бунтарства". Книга вышла в киевском издательстве "КМ-Букс".

Разработчик сайтов 23-летний Даниил получает от пропавшего дяди дарственную на имение в селе Романовка на Киевщине. Узнает, что дом одновременно существует в двух измерениях. Через портал попадает в город ученых и изобретателей Леобург в параллельном мире, по сюжету.

— Несколько похож на реальность перед Первой мировой, — рассказывает Ирина Грабовская, 32 года. — Это мир могущественных империй. Некоторые из них маневренные, следящие за технологиями, развиваются быстрее. Другие - старые и неповоротливые, но все равно мощные. Но все существуют примерно одинаково — используют территории и ресурсы, которые имеют из захваченных народов и земель.

Самые могущественные - Австрийская и Российская. Постоянно враждуют между собой.

Австрию и Россию разделяет молодое нейтральное государство украинское Королевство. В романе самостоятельная Украина — только Правобережная с временной столицей в Виннице. Украинцы наращивают силы, чтобы в случае новой войны между империями попытаться восстановить свою территориальную целостность. В моем мире Левобережье - как современные Крым и Донбасс. Украинская территория, которую надо вернуть.

Мне было просто придумывать фантастическую историю на украинской почве.

В моей книге герой попадает в фантастическую реальность. А на самом деле сейчас в России — параллельный мир, и мы на них смотрим из реального. На Западе многие не понимают их сознания. Русские до сих пор живут, словно в XIX веке. Много где канализации нет, но гордятся тем, что их боятся.

В издательстве книга стоит 135 грн.