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понедельник, 08 ноября 2021 10:58

В мире – греческий или турецкий, а в Украине – карпатский йогурт

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На уровне с известными в мире греческим или турецким йогуртами у нас есть украинский – карпатский йогурт. Раньше его можно было отведать только в горах, а сегодня его употребляют по всей Украине. Это универсальный продукт, который не только едят на завтрак, обед и ужин, но и добавляют в соусы, заправки в салаты, фрукты и овощи. Он имеет невысокую калорийность и одновременно содержит много витаминов и полезных веществ, которые способствуют укреплению иммунитета и улучшают пищеварение.

  Для производства современного карпатского йогурта используют молоко высшего сорта
Для производства современного карпатского йогурта используют молоко высшего сорта

Давний рецепт карпатского йогурта придумали жители Карпатского региона. Время изготовления этого кисломолочного продукта могло занимать более двух суток. Сначала свежее молоко подкисляли в погребе, в помещение также заносили душистые ветви винограда, березы и липы, которые на протяжении суток насыщали продукт уникальным ароматом. Затем ферментированный ароматный продукт переливали в горшки со смазанными сметаной стенками, и уже через сутки он становился густым и обладал нежным сладковатым вкусом.

Сегодня карпатский йогурт разрабатывается с использованием особых технологий и заквасок. Любители чистых природных вкусов употребляют карпатский без сахара. Любители сладкого – карпатский йогурт с кусочками фруктов или ягод. А для людей с непереносимостью лактозы есть безлактозный карпатский йогурт.

Рецептура этого продукта воспроизведена в питьевом и густом форматах. Благодаря особой технологии изготовления йогурт сочетает две закваски: одна придает ему сливочный и нежный вкус, а другая формирует густую консистенцию. Такой натуральный йогурт помогает поддерживать организм в тонусе.

Для производства современного карпатского йогурта используют молоко высшего сорта, а 40% – это молоко из карпатского региона. Локальные продукты более полезны и биологически лучше усваиваются организмом. Кроме того, выбирать и потреблять местные продукты – экологичнее, ведь на их длительное хранение и логистику уходит минимум природных и человеческих ресурсов.

  Для производства современного карпатского йогурта используют молоко высшего сорта
Для производства современного карпатского йогурта используют молоко высшего сорта
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ноября

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