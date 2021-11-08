В мире – греческий или турецкий, а в Украине – карпатский йогурт

На уровне с известными в мире греческим или турецким йогуртами у нас есть украинский – карпатский йогурт. Раньше его можно было отведать только в горах, а сегодня его употребляют по всей Украине. Это универсальный продукт, который не только едят на завтрак, обед и ужин, но и добавляют в соусы, заправки в салаты, фрукты и овощи. Он имеет невысокую калорийность и одновременно содержит много витаминов и полезных веществ, которые способствуют укреплению иммунитета и улучшают пищеварение.
Давний рецепт карпатского йогурта придумали жители Карпатского региона. Время изготовления этого кисломолочного продукта могло занимать более двух суток. Сначала свежее молоко подкисляли в погребе, в помещение также заносили душистые ветви винограда, березы и липы, которые на протяжении суток насыщали продукт уникальным ароматом. Затем ферментированный ароматный продукт переливали в горшки со смазанными сметаной стенками, и уже через сутки он становился густым и обладал нежным сладковатым вкусом.
Сегодня карпатский йогурт разрабатывается с использованием особых технологий и заквасок. Любители чистых природных вкусов употребляют карпатский без сахара. Любители сладкого – карпатский йогурт с кусочками фруктов или ягод. А для людей с непереносимостью лактозы есть безлактозный карпатский йогурт.
Рецептура этого продукта воспроизведена в питьевом и густом форматах. Благодаря особой технологии изготовления йогурт сочетает две закваски: одна придает ему сливочный и нежный вкус, а другая формирует густую консистенцию. Такой натуральный йогурт помогает поддерживать организм в тонусе.
Для производства современного карпатского йогурта используют молоко высшего сорта, а 40% – это молоко из карпатского региона. Локальные продукты более полезны и биологически лучше усваиваются организмом. Кроме того, выбирать и потреблять местные продукты – экологичнее, ведь на их длительное хранение и логистику уходит минимум природных и человеческих ресурсов.
Комментарии