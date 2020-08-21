Универсальный соус: показали заготовку на зиму для пиццы и пасты

Консервирование помидор: как приготовить соус для борща и пиццы. Фото: pinterest.com

Летом из помидоров можно сделать универсальный домашний соус. Он заменит магазинные заправки, которые используют для приготовления пиццы, пасты, гарниров, мясных блюд.

Соус получается густым, поскольку будет долго ждать плите, а также невероятно ароматным.

В идеале получена помидорная смесь только тогда готова превратиться в полноценный томатный соус, когда уварится в кастрюле до ⅔ от первоначального объема. Теперь в него можно добавлять паприку, розмарин, орегано, кориандр, тимьян, чеснок, мускатный орех, горчицу в зернах, гвоздику, лавровый лист. Достаточно выбрать оптимальное сочетание из 5 приправ.

Ингредиенты:

Лук 100 г

Оливковое масло 20 мл

Помидоры 1 кг

Приправа "Итальянские травы" 1 ч. л.

Свежий розмарин 2 веточки

Свежий тимьян 2 веточки

Сахар 1 ч. л.

Соль 1 ч. л.

Уксус винный 1,5 ч. л.

Чеснок 2 зубца

Приготовление:

Сделать на 2 помидорах сверху крестообразный надрез, опустить в кипящую воду на 2 минуты, переложить затем в холодную воду, для охлаждения.

Нарезать другие помидоры произвольно. Добавить лук и чеснок. Промыть, убрать веточки, добавить к томатам.

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Протереть соус через сито или дуршлаг.

Перелить соус в кастрюлю или сковороду с толстым дном, поставить на огонь.

Нарезать мелко помидоры, добавить в соус. Довести соус до кипения, варить 40 мин, пока не загустеет.

Налить масло, уксус, добавить сахар и соль. Варить еще 2 мин, разлить по стерилизованным банкам.

Из закусок на праздничном столе обязательно должно быть овощная нарезка. Не все гости любят готовые салаты. Для любителей похрустеть овощами без заправки подойдет овощная тарелка. Для нее продукты надо не только правильно подобрать и порезать, но и выложить.