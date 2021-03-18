Украинские стартаперы предлагают приготовить борщ за 5 минут

Украинские стартаперы предлагают замороженный борщ. Фото: vsegdavkusno.ru

Полакомиться на обед борщом без траты времени на приготовление блюда и даже не дожидаясь курьера службы доставки предлагают авторы сервиса замороженных блюд iceFood.

Они создали полноценное замороженное меню из блюд, на приготовление которых потребуется до 5 минут, пишет SEEDS.

Есть замороженные первые и вторые блюда, завтраки, десерты, смузи, detox-меню. А также - украинский борщ.

Основатели стартапа FoodEx Светлана Котенко со своим братом Сергеем Котенко называют это "изысканной и удобной пищей в современном быстром и меняющемся мире". И отмечают, что до запуска такого производства их подтолкнул карантин 2020 года.

Светлана рассказывает, что всю еду можно держать дома в морозилке. Так здоровый завтрак или обед всегда будет под рукой.

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В производстве ИceFood применяет технологию шоковой заморозки, когда горячее блюдо сразу попадает в камеру с температурой -30 ° C. Это сохраняет все питательные микроэлементы и вкус, и заодно отвергает необходимость использования стабилизаторов и консервантов.

Осенью 2020 ИceFood получили pre-seed грант в размере $ 25 тыс. От Украинского Фонда Стартапов, а также открыли первый оффлайн магазин в Киеве.

Борщ - популярное первое блюдо, которое является неотъемлемой частью украинской кухни. В каждом регионе готовится по-разному. Кто-то добавляет чернослив, фасоль, квашеную капусту, или же вообще варит в мультиварке. Несмотря на это основные ингредиенты неизменны: свекла, капуста, картофель, лук, морковь и мясной бульон - обязательная часть блюда.