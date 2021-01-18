Борщ: раскрыли традиционный и оригинальный рецепт с черносливом

Борщ - популярное первое блюдо, которое является неотъемлемой частью украинской кухни. В каждом регионе готовится по-разному. Кто-то добавляет чернослив, фасоль, квашеную капусту, или же вообще варит в мультиварке. Несмотря на это основные ингредиенты неизменны: свекла, капуста, картофель, лук, морковь и мясной бульон - обязательная часть блюда.

Автор: gastronom.ru Готовое блюдо сдабривают сметаной.

Классический борщ

Ингредиенты:

вода - 1,5-2 л.

свинина или говядина на кости - 400 г.

свекла - 2 шт.

морковь - 1 шт.

лук - 3 шт.

томатная паста - 2 ст. л.

подсолнечное масло - 4-5 ст. л.

лимонная кислота - щепотка

капуста белокочанная свежая - 300 г

картофель - 4 шт.

соль, лавровый лист, зелень - по вкусу.

сметана - 1 ст. л.

зелень - по вкусу

Приготовление:

Для бульона налить в кастрюлю 1,5-2 литра воды и выложить мясо. Готовить на среднем огне около часа, пока мясо не начнет отставать от кости. Перед закипанием снять пену. Для зажарки измельчить очищенные овощи: свеклу - соломкой, морковь - на среднюю терку, лук - кубиками. Обжарить на разогретой сковороде до готовности лук с морковью, затем всыпать свеклу. Для насыщенного цвета свеклу следует полить несколькими каплями лимонного сока. Жарить овощи еще 5 минут, добавить томатную пасту. Перемешать и оставить на газу еще на 5-7 минут. В готовый мясной бульон всыпать измельченный кубиками картофель и добавить лавровый лист. Через 10-15 минут всыпать нашинкованную соломкой капусту и перемешать. Варить 5 минут и добавить зажарку. После закипания всыпать специи и накрыть крышкой. Готовый борщ настоять 15 минут. Подавать со сметаной.

Борщ с черносливом

Ингредиенты:

картофель - 4-5 шт.

свекла - 3-4 шт.

лук - 2 шт.

морковь - 2 шт.

чернослив 150-200 г

грибы - 50 г.

томатная паста - 4 ст. л.

масло - 2 ст. л.

уксус - 1 ст. л.

сахар - 1 ст. л.

вода - 1,5-2 л

зелень - по вкусу

лавровый лист - 2 шт.

специи - по вкусу

сметана - для подачи

Приготовление:

Грибы замочить в воде на час, хорошо промыть и отварить. Процедить и нарезать соломкой. Добавить в бульон нарезанный кубиками картофель. После закипания влить томатную пасту. Обжарить на сковороде нарезанный кубиками лук в течение 3 минут. Добавить натертую морковь и влить полстакана воды. Тушить 5 минут. Добавить специи и овощи в бульон. Перед снятием с огня выложите в кастрюлю грибы. Отдельно отварить чернослив, и убрать косточки. Перед подачей добавить в каждую порцию сметану и чернослив.

Борщ в мультиварке

Ингредиенты:

вода 3-4 литра

свинина средней жирности - 600 гр.

картофель - 5 шт.

капуста - 300 г,

овощи замороженные или свежие - 300-400 гр.

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

свекла - 1 шт.

томатный сок - 1-1,5 стакана.

специи: чеснок, тмин, соль, перец, гвоздика - по вкусу

Приготовление:

Для бульона отварить мясо в течение 1-1,5 часов не забывая периодически снимать пенку. Обжарить на сковороде измельченный лук, морковь и свеклу в течение 5 минут. Всыпать овощи в бульон. Нарезать кубиками очищенный картофель и добавить в бульон. Влить все в мультиварку и добавить капусту, специи. Включить мультиварку на режим "Суп" на 20-30 минут. Готовое блюдо украсить зеленью.

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