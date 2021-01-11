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Как вкусно приготовить классическую солянку

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Как вкусно приготовить классическую солянку
Время приготовления 1 час. Фото: vilkin.pro

Солянка - сытный и пряный суп, который особенно обожают мужчины. Готовится на мясном или рыбном бульоне. Изюминкой блюда считаются соленые огурцы, которые иногда заменяют квашеной капустой.

Ингредиенты:

свинина - 250 г.

говядина - 250 г.

ветчина - 150 г.

молочные сосиски - 2-3 шт.

копченый бекон - 100 г.

лук репчатый - 2 шт.

морковка - 1 шт.

огурцы соленые - 4-5 шт.

томатная паста - 1 ст. л.

лимон, оливки, маслины, сметана, зелень - по вкусу

лавровый лист, перец специи - по вкусу

Приготовление:

Сварить бульон из говядины и свинины, добавить в него лавровый лист, очищенную морковь и лук. Варить полтора часа на слабом огне. Ветчину и бекон мелко нарезать, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Вторую луковицу измельчить и обжарить до мягкости. Добавить огурцы и тушить еще 5 минут. Влить томатную пасту, бульон и готовить 10 минут под крышкой. Убрать из бульона луковицу и морковь. Мясо достать и остудить. Снять с косточек и нарезать кубиками. То же самое сделать и с сосисками. Томатную заправку с луком и огурцами положить в бульон, варить 10 минут. После закипания, поперчить, добавить все мясные ингредиенты и варить 10 минут. Снять кастрюлю с огня, разлить солянку по тарелкам. В каждую порцию добавить нарезанные кружочками маслины, ломтик лимона и ложку сметаны по вкусу.

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Некоторых людей упоминание о луке в супе пугает. Однако, стоит отходить от стереотипов и пробовать новые блюда. Именно таким есть французский луковый суп - мировой фаворит в кулинарии.

www.unian.ua
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