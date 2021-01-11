Как вкусно приготовить классическую солянку

Солянка - сытный и пряный суп, который особенно обожают мужчины. Готовится на мясном или рыбном бульоне. Изюминкой блюда считаются соленые огурцы, которые иногда заменяют квашеной капустой.
Ингредиенты:
свинина - 250 г.
говядина - 250 г.
ветчина - 150 г.
молочные сосиски - 2-3 шт.
копченый бекон - 100 г.
лук репчатый - 2 шт.
морковка - 1 шт.
огурцы соленые - 4-5 шт.
томатная паста - 1 ст. л.
лимон, оливки, маслины, сметана, зелень - по вкусу
лавровый лист, перец специи - по вкусу
Приготовление:
Сварить бульон из говядины и свинины, добавить в него лавровый лист, очищенную морковь и лук. Варить полтора часа на слабом огне. Ветчину и бекон мелко нарезать, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Вторую луковицу измельчить и обжарить до мягкости. Добавить огурцы и тушить еще 5 минут. Влить томатную пасту, бульон и готовить 10 минут под крышкой. Убрать из бульона луковицу и морковь. Мясо достать и остудить. Снять с косточек и нарезать кубиками. То же самое сделать и с сосисками. Томатную заправку с луком и огурцами положить в бульон, варить 10 минут. После закипания, поперчить, добавить все мясные ингредиенты и варить 10 минут. Снять кастрюлю с огня, разлить солянку по тарелкам. В каждую порцию добавить нарезанные кружочками маслины, ломтик лимона и ложку сметаны по вкусу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мексиканский похмельный суп быстро облегчает состояние
Некоторых людей упоминание о луке в супе пугает. Однако, стоит отходить от стереотипов и пробовать новые блюда. Именно таким есть французский луковый суп - мировой фаворит в кулинарии.
Комментарии