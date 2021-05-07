Три блюда, которые стоит приготовить на поминальные дни

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В этом году поминальные дни и Радоницу отмечают 9 и 11 мая. В это время вспоминают умерших родственников и накрывают особый стол. Обязательным блюдом являются яйца, пасха, блины с разнообразными начинками и пирожки. Предоставляем рецепты блюд, которые должна приготовить каждая хозяйка.

Куриная лапша

Ингредиенты:

куриная голень - 2-3 шт.

картофель - 5 шт.

лук, морковь - по 1 шт.

соль, петрушка - по вкусу

Для лапши:

мука твердых сортов пшеницы - 120 г

мука пшеничная - 30 г

яйцо - 1 шт.

Приготовление:

Отварить курицу до готовности. Для лапши смешать все ингредиенты, раскатать, нарезать лапшу, подсушить. Измельчить мелко лук и морковь, картофель - кубиками. Из бульона достать мясо, добавить лук, морковь, через 5 минут - картофель. Отделить мясо от кости. Добавить к овощам в бульон. За 15-20 минут добавить лапшу. Варить до готовности, украсить зеленью.

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Блины с грибами

Ингредиенты:

молоко - 1 л

мука - 2 стакана

яйца - 3 шт.

сахар - 4 ст. л.

соль - щепотка

разрыхлитель - 4 ч. л.

сыр - 50 г

шампиньоны - 800 г

сметана - 150 г

лук - 1 шт.

Приготовление:

Смешать до однородности муку, сахар, соль, разрыхлитель и яйца. Добавить молоко, взбить блендером. Обжарить блинчики с двух сторон до готовности. Измельчить грибы и лук. Обжарить на сковороде, пока не испарится влага. Добавить соль, сметану и тертый сыр. Тушить 10 минут. Выложить в блины начинку, сформировать конвертики.

Пирожки с капустой

Ингредиенты:

сметана - 200 г

яйцо - 1 шт.

масло - 4 ст. л.

соль - 0,5 ч. л.

сахар - 1-1,5 ст. л.

разрыхлитель для теста - 10 г

мука пшеничная - 2 ст.

Для начинки:

капуста квашеная - 300 г

лук - 1 шт.

масло - 1 ст. л.

Приготовление:

Смешать сметану, соль, сахар, яйцо, разрыхлитель и масло. Всыпать муку. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Отправить на 25 минут в холодильник. Для начинки мелко нарезать лук и обжарить. Добавить капусту. Тушить до мягкости. Разделить тесто на 12 частей. Сформировать пирожки. Смазать желтком. Выпекать при 180 градусах около 30 минут.

Большинство украинцев считает портулак обычным сорняком от которого пользы мало. На самом деле это растение невероятно полезное и питательное. В 100 граммах свежих листьев содержится 400 мг альфа-линолевой кислоты, а это в пять раз больше, чем в морепродуктах. Кроме этого растение имеет великолепный вкус в составе салатов. Едят и как гарнир.