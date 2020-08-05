Секреты от шеф-повара: мясной деликатес подают с малиной

Каре из телятины - деликатес. Это биток на кости. Готовится быстро, ведь мясо молодое. Подают блюдо с малиновым соусом. Имеет сильный аромат и вкус с кислинкой. Чтобы не было зерен на зубах, соус перетирают через сито.

Об этом рассказывает Александра Кулик, шеф-повар итальянского ресторана "Капулетти".

Автор: reberbar.com.ua Каре из телятины подают с ягодным соусом

Ингредиенты:

1/3 стакана мясного бульона

1/2 стакана красного сухого вина

1 стакан малины

1 стакан апельсинового сока

1 ч. л. сахара

1 ст. л. бальзамического уксуса

свежий корень имбиря

400 г телятины

3 зубчика чеснока

5 ст. л. растительного масла

Приготовление:

Смешать мясной бульон и красное вино. Добавить малину и апельсиновый сок. Насыпать сахар и кипятить 5 мин. на малом огне.

Добавить бальзамический уксус, соль с черным молотым перцем. В минуту выключить огонь и оставить на 20 мин. в теплом месте. Можно добавить тертый свежий корень имбиря. Разбавит ягодный вкус.

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Взбивать смесь блендером, должен выйти жидкое пюре. Затем протереть через сито.

Телятину приправить солью по вкусу, измельченным чесноком и маслом. Оставить на 15 мин. мариноваться.

Обжарить каре по 5 мин. с каждой стороны, чтобы образовалась корочка. Положить на большую плоскую тарелку и полить соусом.

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