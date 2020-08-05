Секреты от шеф-повара: мясной деликатес подают с малиной

Каре из телятины - деликатес. Это биток на кости. Готовится быстро, ведь мясо молодое. Подают блюдо с малиновым соусом. Имеет сильный аромат и вкус с кислинкой. Чтобы не было зерен на зубах, соус перетирают через сито.
Об этом рассказывает Александра Кулик, шеф-повар итальянского ресторана "Капулетти".
Ингредиенты:
1/3 стакана мясного бульона
1/2 стакана красного сухого вина
1 стакан малины
1 стакан апельсинового сока
1 ч. л. сахара
1 ст. л. бальзамического уксуса
свежий корень имбиря
400 г телятины
3 зубчика чеснока
5 ст. л. растительного масла
Приготовление:
Смешать мясной бульон и красное вино. Добавить малину и апельсиновый сок. Насыпать сахар и кипятить 5 мин. на малом огне.
Добавить бальзамический уксус, соль с черным молотым перцем. В минуту выключить огонь и оставить на 20 мин. в теплом месте. Можно добавить тертый свежий корень имбиря. Разбавит ягодный вкус.
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Взбивать смесь блендером, должен выйти жидкое пюре. Затем протереть через сито.
Телятину приправить солью по вкусу, измельченным чесноком и маслом. Оставить на 15 мин. мариноваться.
Обжарить каре по 5 мин. с каждой стороны, чтобы образовалась корочка. Положить на большую плоскую тарелку и полить соусом.
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Рецепт далее в статье.
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