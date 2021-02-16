Салат с авокадо: раскрыли простой рецепт

Освежающий огуречный салат с авокадо - идеальный гарнир в любое время года. Отлично сочетается с блюдами, приготовленными на гриле. Если хочется разнообразить вкус, можно добавить консервированный тунец.
Ингредиенты:
огурец - 8 шт.
авокадо - 2 шт.
сок одного лимона
соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Порезать кубиками огурцы, лук и авокадо. Выжать сок лимона на овощи и посыпать их солью и перцем. Перемешать салат и подать к столу.
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