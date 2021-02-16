Салат с авокадо: раскрыли простой рецепт

Время приготовления 15 минут. Фото: Valeria Boltneva: Pexels

Освежающий огуречный салат с авокадо - идеальный гарнир в любое время года. Отлично сочетается с блюдами, приготовленными на гриле. Если хочется разнообразить вкус, можно добавить консервированный тунец.

Ингредиенты:

огурец - 8 шт.

авокадо - 2 шт.

сок одного лимона

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Порезать кубиками огурцы, лук и авокадо. Выжать сок лимона на овощи и посыпать их солью и перцем. Перемешать салат и подать к столу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Быстрый перекус: салат с тунцом готовят за 5 минут

Суп из брокколи - отличный вариант для повседневного обеда. Блюдо полезное и диетическое. Перед подачей можно посыпать домашними сухариками, или украсить свежей петрушкой, укропом.