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среда, 17 февраля 2021 11:01

Салат с авокадо: раскрыли простой рецепт

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Салат с авокадо: раскрыли простой рецепт
Время приготовления 15 минут. Фото: Valeria Boltneva: Pexels

Освежающий огуречный салат с авокадо - идеальный гарнир в любое время года. Отлично сочетается с блюдами, приготовленными на гриле. Если хочется разнообразить вкус, можно добавить консервированный тунец.

Ингредиенты:

огурец - 8 шт.

авокадо - 2 шт.

сок одного лимона

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Порезать кубиками огурцы, лук и авокадо. Выжать сок лимона на овощи и посыпать их солью и перцем. Перемешать салат и подать к столу.

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Суп из брокколи - отличный вариант для повседневного обеда. Блюдо полезное и диетическое. Перед подачей можно посыпать домашними сухариками, или украсить свежей петрушкой, укропом.

aggieskitchen.com
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Дата
17
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