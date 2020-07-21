Рулька по-чешски: как запечь мясо с колой и коньяком

Румяна, аппетитная свиная рулька всегда в центре внимания праздничного стола. Особенно подходит в карамельной корочке. Для этого следует смешать коньяк с медом и колой. Это чешский рецепт.
Ингредиенты:
свиная ножка на 1,5 кг
2 л воды
стакан соевого соуса
50 мл коньяка
10 г имбиря
по 1 ст. л. мускатного ореха и черного перца горошком
1 морковка
1 луковица
корень петрушки
Соус
2 ст. л. горчицы
200 г томатного соуса
1 ст. л. меда или 3 ст. л. сахара
стакан колы
Приготовление:
Свиную ножку почистить и замочить в воде на 2 часа. Сделать надрезы в виде сетки, чтобы лучше пропитался соус.
Положить в кастрюлю с маринадом. Смешать воду, соевый соус, коньяк, имбирь, мускатный орех и черный перец горошком.
Добавить разрезанную на 3 части морковку, луковицу, корень петрушки.
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Рульку приварить на малом огне 1,5 часа, пока мясо не начнет отходить от костей и распадаться на "нити".
Для соуса смешать горчицу, томатный соус, мед, кока-колу. На среднем огне довести до кипения. Уменьшить и держать еще полчаса. Должно получиться густая однородная масса.
К рульки лучше всего подходят орегано, куркума и розмарин. Смешать их по 1/2 ч. л. и добавить в соус. Он хорошо сохраняется несколько недель под крышкой. Этим помазать рульку и завернуть в фольгу.
Печь 15 мин. в разогретой до 200 градусов духовке. Уменьшить до 180 градусов и держать еще 20 мин.
Если надо приготовить ужин с минимальной затратой времени, свинина в рукаве - идеальный вариант. Ведь все, что нужно только натереть мясо специями и поставить в духовку.
Экспресс-рецепт далее в статье.
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