Рулька по-чешски: как запечь мясо с колой и коньяком

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 225
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
1 Просмотров: 324
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 468
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1188
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3204
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 441
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2700
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 963
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 873
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
Фото
Все фото
13
12
14
15
16
Летние десерты: 13 аппетитных идей подачи в стаканах
Летние десерты: 13 аппетитных идей подачи в стаканах
Сочная кукуруза: показали оригинальные правила подачи на стол
Сочная кукуруза: показали оригинальные правила подачи на стол
Вишневый торт: как аппетитно украсить десерт
Вишневый торт: как аппетитно украсить десерт
Мини-закуски: 20 аппетитных идей для фуршета и пикника
Мини-закуски: 20 аппетитных идей для фуршета и пикника
Летний соблазн: показали аппетитные идеи украшения тортов ягодами
Летний соблазн: показали аппетитные идеи украшения тортов ягодами
Видео
Все видео
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1251
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5085
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1440
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3573
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
20 июля 2020
Просмотров: 594
На роду написано
Кажуть, прізвище лишає відбиток на долі людини. Я в таке не вірю, але життя постійно підкидає сюжети для роздумів на цю тему. Знайома з прізвищем ...
вторник, 21 июля 2020 14:26

Рулька по-чешски: как запечь мясо с колой и коньяком

  Комментировать

Румяна, аппетитная свиная рулька всегда в центре внимания праздничного стола. Особенно подходит в карамельной корочке. Для этого следует смешать коньяк с медом и колой. Это чешский рецепт.

Автор: milaclub.com
  Карамельную корочку на рульци делают коньяком и колой
Карамельную корочку на рульци делают коньяком и колой

Ингредиенты:

свиная ножка на 1,5 кг

2 л воды

стакан соевого соуса

50 мл коньяка

10 г имбиря

по 1 ст. л. мускатного ореха и черного перца горошком

1 морковка

1 луковица

корень петрушки

Соус

2 ст. л. горчицы

200 г томатного соуса

1 ст. л. меда или 3 ст. л. сахара

стакан колы

Приготовление:

Свиную ножку почистить и замочить в воде на 2 часа. Сделать надрезы в виде сетки, чтобы лучше пропитался соус.

Положить в кастрюлю с маринадом. Смешать воду, соевый соус, коньяк, имбирь, мускатный орех и черный перец горошком.

Добавить разрезанную на 3 части морковку, луковицу, корень петрушки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закуска из кабачков: рулеты фаршируют хрустящей начинкой

Рульку приварить на малом огне 1,5 часа, пока мясо не начнет отходить от костей и распадаться на "нити".

Для соуса смешать горчицу, томатный соус, мед, кока-колу. На среднем огне довести до кипения. Уменьшить и держать еще полчаса. Должно получиться густая однородная масса.

К рульки лучше всего подходят орегано, куркума и розмарин. Смешать их по 1/2 ч. л. и добавить в соус. Он хорошо сохраняется несколько недель под крышкой. Этим помазать рульку и завернуть в фольгу.

Печь 15 мин. в разогретой до 200 градусов духовке. Уменьшить до 180 градусов и держать еще 20 мин.

Если надо приготовить ужин с минимальной затратой времени, свинина в рукаве - идеальный вариант. Ведь все, что нужно только натереть мясо специями и поставить в духовку.

Экспресс-рецепт далее в статье.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рулька по-чешски: как запечь мясо с колой и коньяком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Восставших узников приговорили к высшей мере наказания

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Одно из чудес света разрушило землетрясение

Ловца диких животных называли живодером

Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке

Завершилась самая популярная книжная серия всех времен

Самое читаемое
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа Просмотров: 24678
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева Просмотров: 12159
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
 Просмотров: 10161
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 8163
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
4
 Просмотров: 7470
Кухня
Летние десерты: 13 аппетитных идей подачи в стаканах
Летние десерты: 13 аппетитных идей подачи в стаканах
13
 Просмотров: 180
Сочная кукуруза: показали оригинальные правила подачи на стол
Сочная кукуруза: показали оригинальные правила подачи на стол
12
 Просмотров: 414
Закуска из кабачков: рулеты фаршируют хрустящей начинкой
Закуска из кабачков: рулеты фаршируют хрустящей начинкой Просмотров: 153
Сладкие рекорды: показали самый длинный в мире торт
Сладкие рекорды: показали самый длинный в мире торт
 Просмотров: 99
Ягодное чудо: блогера показала самый популярный торт этого лета
Ягодное чудо: блогера показала самый популярный торт этого лета
 Просмотров: 63
Больше всего комментируют
6
Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
5
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
3
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
1
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
1
Украина назвали страной с самым высоким уровнем преступности в Европе
Голосов: 91
Голосование Кто должен стать главным тренером киевского "Динамо"?
  • 1) Виктор Скрипник
  • 2) Роман Григорчук
  • 3) Мирон Маркевич
  • 4) Юрий Сёмин
  • 5) иностранный специалист
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua