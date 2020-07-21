Рулька по-чешски: как запечь мясо с колой и коньяком

Румяна, аппетитная свиная рулька всегда в центре внимания праздничного стола. Особенно подходит в карамельной корочке. Для этого следует смешать коньяк с медом и колой. Это чешский рецепт.

Автор: milaclub.com Карамельную корочку на рульци делают коньяком и колой

Ингредиенты:

свиная ножка на 1,5 кг

2 л воды

стакан соевого соуса

50 мл коньяка

10 г имбиря

по 1 ст. л. мускатного ореха и черного перца горошком

1 морковка

1 луковица

корень петрушки

Соус

2 ст. л. горчицы

200 г томатного соуса

1 ст. л. меда или 3 ст. л. сахара

стакан колы

Приготовление:

Свиную ножку почистить и замочить в воде на 2 часа. Сделать надрезы в виде сетки, чтобы лучше пропитался соус.

Положить в кастрюлю с маринадом. Смешать воду, соевый соус, коньяк, имбирь, мускатный орех и черный перец горошком.

Добавить разрезанную на 3 части морковку, луковицу, корень петрушки.

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Рульку приварить на малом огне 1,5 часа, пока мясо не начнет отходить от костей и распадаться на "нити".

Для соуса смешать горчицу, томатный соус, мед, кока-колу. На среднем огне довести до кипения. Уменьшить и держать еще полчаса. Должно получиться густая однородная масса.

К рульки лучше всего подходят орегано, куркума и розмарин. Смешать их по 1/2 ч. л. и добавить в соус. Он хорошо сохраняется несколько недель под крышкой. Этим помазать рульку и завернуть в фольгу.

Печь 15 мин. в разогретой до 200 градусов духовке. Уменьшить до 180 градусов и держать еще 20 мин.

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