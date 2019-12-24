Рождественские кексы: 3 впечатляющие рецепты праздничной выпечки

Рождественские кексы - обязательна выпечка для семейных посиделок на праздники.

Английские хозяйки начинают готовить рождественскую выпечку еще задолго до праздника. Некоторые ингредиенты, такие как: курага, чернослив, изюм, финики, вишня, кусочки ананаса - выдерживаются в роме или коньяке и с добавлением специй примерно неделю. Их необходимо помешивать время от времени, чтобы ягоды и фрукты равномерно просачивались.

Эти и другие рождественские кексы собраны в статье. Все они получаются очень сытными и нежными

Ванильный с изюмом

Автор: facebook.com Как приготовить нежного рождественского кекса

Ингредиенты:

Мука 400 г

Сахар 200 г

Масло сливочное 300 г

Яйцо 6 шт.

Ванильный сахар 30 г

Изюм 200 г

Приготовление:

Замесить из указанных ингредиентов тесто. Перед тем, как класть изюм в тесто, посыпать их мукой.

Выложить тесто в в форму для выпекания кексов с отверстием внутри. Ее предварительно смазать маслом и немного посыпать мукой.

Выпекать кекс на умеренном огне.

Кекс с фруктами и шоколадом

Автор: facebook.com Как приготовить нежного рождественского кекса

Ингредиенты:

Мука 250 г

Масло 200 г

Сахар 150 г

Апельсиновый или абрикосовый джем 75 г

Шоколад 100 г

Изюм 180 г

Вяленые груши и персики по 100 г

цедра апельсина

Коньяк 100 мл

Яйца 4 шт.

Приготовление:

Изюм замочить в коньяке на несколько часов.

В миску положить масло, сахар, цедру, джем и взбивать до пены. Добавить по одному 4 яйца, каждый раз хорошо взбивая в крем.

Груши и персики нарезать кубиками и присыпать мукой. Шоколад порубить.

В масляную смесь всыпать муку, шоколад и перемешать. Добавить вяленые фрукты и изюм, перемешать.

Выложить тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой квадратную форму. Выпекать при температуре 150 градусов 1,5 часа.

Готовый кекс вынуть из формы, остудить, завернуть в пленку или фольгу и хранить в холодильнике.

Раз в неделю пропитывать кекс коньяком. Может храниться около месяца.

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Кекс "Зебра"

Автор: facebook.com Как приготовить нежного рождественского кекса

Ингредиенты:

тесто:

Сахар 150 г

Маргарин 100 г

Ванильный сахар 2 ч. Л

яйца 2

Кефир или сметана 200 мл

Какао 2 ст. л.

Мука 200-250 г

Сода 1 ч. л.

глазурь:

Сливочное масло 50 г

Молоко, какао и сахар по 3 ст. л.

Приготовление:

Масло растереть с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйца, перемешать. Добавить кефир, перемешать.

Добавить разрыхлитель и муку, замесить не густо тесто.

Тесто разделить на 2 части: в одну часть добавить какао, перемешать. В формочки выложить 1-2 ст. л. темного теста. На темное тесто выложить 1-2 ст. л. светлого теста. На светлое тесто выложить темное. Заполнить, таким образом, формочки на 2/3 высоты.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в течение 25-30 минут.

Для глазури смешать масло, молоко, сахар, какао. Довести до кипения и через 1 минуту забрать с огня. Остудите. На остывший маффины выложить глазурь.