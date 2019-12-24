Рождественские кексы: 3 впечатляющие рецепты праздничной выпечки

Рождественские кексы - обязательна выпечка для семейных посиделок на праздники.
Английские хозяйки начинают готовить рождественскую выпечку еще задолго до праздника. Некоторые ингредиенты, такие как: курага, чернослив, изюм, финики, вишня, кусочки ананаса - выдерживаются в роме или коньяке и с добавлением специй примерно неделю. Их необходимо помешивать время от времени, чтобы ягоды и фрукты равномерно просачивались.
Эти и другие рождественские кексы собраны в статье. Все они получаются очень сытными и нежными
Ванильный с изюмом
Ингредиенты:
Мука 400 г
Сахар 200 г
Масло сливочное 300 г
Яйцо 6 шт.
Ванильный сахар 30 г
Изюм 200 г
Приготовление:
Замесить из указанных ингредиентов тесто. Перед тем, как класть изюм в тесто, посыпать их мукой.
Выложить тесто в в форму для выпекания кексов с отверстием внутри. Ее предварительно смазать маслом и немного посыпать мукой.
Выпекать кекс на умеренном огне.
Кекс с фруктами и шоколадом
Ингредиенты:
Мука 250 г
Масло 200 г
Сахар 150 г
Апельсиновый или абрикосовый джем 75 г
Шоколад 100 г
Изюм 180 г
Вяленые груши и персики по 100 г
цедра апельсина
Коньяк 100 мл
Яйца 4 шт.
Приготовление:
Изюм замочить в коньяке на несколько часов.
В миску положить масло, сахар, цедру, джем и взбивать до пены. Добавить по одному 4 яйца, каждый раз хорошо взбивая в крем.
Груши и персики нарезать кубиками и присыпать мукой. Шоколад порубить.
В масляную смесь всыпать муку, шоколад и перемешать. Добавить вяленые фрукты и изюм, перемешать.
Выложить тесто в смазанную маслом и посыпанную мукой квадратную форму. Выпекать при температуре 150 градусов 1,5 часа.
Готовый кекс вынуть из формы, остудить, завернуть в пленку или фольгу и хранить в холодильнике.
Раз в неделю пропитывать кекс коньяком. Может храниться около месяца.
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Кекс "Зебра"
Ингредиенты:
тесто:
Сахар 150 г
Маргарин 100 г
Ванильный сахар 2 ч. Л
яйца 2
Кефир или сметана 200 мл
Какао 2 ст. л.
Мука 200-250 г
Сода 1 ч. л.
глазурь:
Сливочное масло 50 г
Молоко, какао и сахар по 3 ст. л.
Приготовление:
Масло растереть с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйца, перемешать. Добавить кефир, перемешать.
Добавить разрыхлитель и муку, замесить не густо тесто.
Тесто разделить на 2 части: в одну часть добавить какао, перемешать. В формочки выложить 1-2 ст. л. темного теста. На темное тесто выложить 1-2 ст. л. светлого теста. На светлое тесто выложить темное. Заполнить, таким образом, формочки на 2/3 высоты.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в течение 25-30 минут.
Для глазури смешать масло, молоко, сахар, какао. Довести до кипения и через 1 минуту забрать с огня. Остудите. На остывший маффины выложить глазурь.
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