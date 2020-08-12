Пышные и полезны: сырники подают с ягодами

Фото: mycook.gallery Секрет хороших сырников заключается в правильном выборе творога. Он не должен быть слишком влажным, иначе придется добавлять много муки.

Традиционно сырники готовят на завтрак. Ведь это простая, полезная и вкусная пища, которая понравится всем членам семьи. Классический вкус довольно легко разнообразить. Стоит лишь добавить фрукты, шоколад, ягоды или любимый сироп.

Ингредиенты:

сыр 5% - 400 г

яйцо - 1 шт.

соль - по вкусу

мука - 1 ст. л.

сахар - 2 ст. л.

ваниль - 10 г

Приготовление:

Перебить в блендере сыр и яйца до однородной массы. Добавить соль, муку, сахар и ваниль. Замесить тесто. Поверхность присыпать мукой и руками сформировать сырники. Обжарить по 4 минуты с обеих сторон на растительном масле до румяной корочки. Можно накрыть крышкой, чтобы они хорошо пропеклись внутри. Готовые сырники выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подавать к столу горячими.

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Панкейки - популярный американский десерт. Местные его любят есть на завтрак, так же, как мы сырники. Ведь готовится быстро. Не требует много ингредиентов.