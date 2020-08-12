Пышные и полезны: сырники подают с ягодами

 
Ексклюзивы
1/5
Украине - 29: как изменилась экономика и когда украинцам жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда украинцам жилось лучше всего
Просмотров: 54
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 702
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 243
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 477
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2646
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2385
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1341
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Фото
Все фото
11
14
11
19
16
Летний соблазн: показали впечатляющие идеи украшения ягодных кексов
Летний соблазн: показали впечатляющие идеи украшения ягодных кексов
Фантазия шокирует: как изысканно украсить торт ягодами и фруктами
Фантазия шокирует: как изысканно украсить торт ягодами и фруктами
Аппетитная выдумка: яркие идеи подачи нарезки овощей на стол
Аппетитная выдумка: яркие идеи подачи нарезки овощей на стол
Впечатляющие идеи: как украсить торт на день рождения девочки
Впечатляющие идеи: как украсить торт на день рождения девочки
Фантазия поражает: как составить букеты из ягод и фруктов
Фантазия поражает: как составить букеты из ягод и фруктов
Видео
Все видео
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Интервью
1/5
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Просмотров: 63
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1242
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1773
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1809
Колонка
Лілія Дворецька
Лілія Дворецька
18 августа 2020
Просмотров: 423
Ніщо твоє не належить тобі
– Ідеш на змагання з плавання. Крапка, – каже мені 8-річній вожата в дитячому таборі десь під Києвом влітку 1997-го. Попри сльози й ...
среда, 19 августа 2020 09:45

Пышные и полезны: сырники подают с ягодами

  Комментировать
Пышные и полезны: сырники подают с ягодами
Фото: mycook.gallery Секрет хороших сырников заключается в правильном выборе творога. Он не должен быть слишком влажным, иначе придется добавлять много муки.

Традиционно сырники готовят на завтрак. Ведь это простая, полезная и вкусная пища, которая понравится всем членам семьи. Классический вкус довольно легко разнообразить. Стоит лишь добавить фрукты, шоколад, ягоды или любимый сироп.

Ингредиенты:

сыр 5% - 400 г

яйцо - 1 шт.

соль - по вкусу

мука - 1 ст. л.

сахар - 2 ст. л.

ваниль - 10 г

Приготовление:

Перебить в блендере сыр и яйца до однородной массы. Добавить соль, муку, сахар и ваниль. Замесить тесто. Поверхность присыпать мукой и руками сформировать сырники. Обжарить по 4 минуты с обеих сторон на растительном масле до румяной корочки. Можно накрыть крышкой, чтобы они хорошо пропеклись внутри. Готовые сырники выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Подавать к столу горячими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Краковский сырник настаивают час в тепле

Панкейки - популярный американский десерт. Местные его любят есть на завтрак, так же, как мы сырники. Ведь готовится быстро. Не требует много ингредиентов.

ukr.media
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пышные и полезны: сырники подают с ягодами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Издали документ, которым запретили злоупотреблять властью

Литр меда стоит 300 грн: почему 2020-й стал худшим для пасечников

Иностранные имена космонавтов сменили на российские

Преображение Господнее: как правильно провести день

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 45515
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 24678
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
 Просмотров: 8964
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 8622
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса 1 Просмотров: 8046
Кухня
Пережить жару: назвали рецепты вкусного мороженого на палочке
Пережить жару: назвали рецепты вкусного мороженого на палочке Просмотров: 27
Блюда на Спаса: 3 оригинальные рецепты праздничной выпечки
Блюда на Спаса: 3 оригинальные рецепты праздничной выпечки Просмотров: 612
Коктейли из шампанского: 3 легкие летние рецепты
Коктейли из шампанского: 3 легкие летние рецепты Просмотров: 36
Летний соблазн: показали впечатляющие идеи украшения ягодных кексов
Летний соблазн: показали впечатляющие идеи украшения ягодных кексов
11
 Просмотров: 333
Не так опасна, как говорят: вся правда о лапше быстрого приготовления
Не так опасна, как говорят: вся правда о лапше быстрого приготовления Просмотров: 81
Больше всего комментируют
5
Кузьме дали Героя Украины
3
Кравчук придумал способ общения с оккупированным Донбассом
3
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
1
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса
Голосов: 2072
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua