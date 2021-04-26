Пять натуральных красителей для окрашивания пасхальных яиц

Чем красить яйца на Пасху: 5 натуральных заменителей. Фото: pinterest.com

Красить яйца на Пасху можно натуральными красителями. Они могут быть желтыми, коричневыми, голубыми, фиолетовыми и зелеными. К каждому красителю обязательно добавить 1 ст. л. уксуса.

Золотистый

В стакане горячей воды растворить 3 ст. л. куркумы и проварить там яйца с белой скорлупой 10 мин.

Розовый

Замочить вареные яйца в клюквенный или свекольном соке. Чем дольше пролежат, тем насыщеннее будет цвет.

Фиолетовый

Такой оттенок даст натуральный виноградный сок красных сортов винограда, если замочить в нем яйца. Цвет может колебаться от лавандового до небесно-голубого. Корректировать его можно с помощью лимонного сока: добавляйте по капле.

Синий

Два кочана мелко порезанной краснокочанной капусты замачивают в 500 мл воды. Добавить 6 ст. л. уксуса. В таком растворе яйца надо оставить на ночь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елизавета Глинская научила готовить пасху, которая напоминает круассан

Зеленый

Выложить яйца в горячую воду с замоченными шпинатом или петрушкой. Чтобы получился фиолетовый, в кастрюлю добавляют еще ложку соды.

Для росписи яиц можно использовать яичный желток. Для основы нужно 2 желтка и 2 ст. л. воды. Желтки взбить и добавить несколько капель отвара растений или трав для получения цвета.

Судья кулинарного реалити-шоу "Мастер шеф", кондитерка Татьяна Литвинова поделилась рецептом творожной пасхи без дрожжей. "Душистые куличи с изюмом и лимонной цедрой понравятся всем. На их приготовления не требуется много времени", - заключает Татьяна Литвинова.