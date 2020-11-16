Простой рецепт: раскрыли секрет идеальных спагетти, как из ресторана

Итальянцы обожают спагетти, поэтому готовят их не менее, чем нескольких раз в неделю. Главная фишка блюда - соусы и вспомогательные компоненты. Добавлять можно что угодно: овощи, мясо, грибы и морепродукты. Все зависит от ваших предпочтений.

Автор: Babiche Martens Считается, что существует более 10 000 способов приготовления спагетти.

Ингредиенты:

оливковое масло - 2 ст. л.

лук - 1 шт.

чеснок - 3 зубца

фарш (баранина) - 400 г

паприка - 1 ч. л.

помидор - 3 шт.

спаржа - 1 пучок

спагетти - 200 г

брокколи - 1 пучок

фета - по вкусу

мята - 5 листочков

Приготовление:

На разогретой сковороде обжарить мелко измельченный лук и чеснок. Готовить 3 минуты. Добавить фарш, подрумянить, затем всыпать паприку, помидоры и специи. Отварить спаржу и брокколи в течение 5 минут. Добавить к фаршу, перемешать и снять с огня соус. Приготовить спагетти в соответствии с инструкциями на упаковке, соединить с овощами и мясом. Перед подачей украсить фетой и листьями мяты.

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Помидоры, сыр и баклажаны гармонично сочетаются с пастой. Блюдо получается сытным, ароматным и эстетически привлекательным.