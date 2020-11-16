Простой рецепт: раскрыли секрет идеальных спагетти, как из ресторана

Итальянцы обожают спагетти, поэтому готовят их не менее, чем нескольких раз в неделю. Главная фишка блюда - соусы и вспомогательные компоненты. Добавлять можно что угодно: овощи, мясо, грибы и морепродукты. Все зависит от ваших предпочтений.
Ингредиенты:
оливковое масло - 2 ст. л.
лук - 1 шт.
чеснок - 3 зубца
фарш (баранина) - 400 г
паприка - 1 ч. л.
помидор - 3 шт.
спаржа - 1 пучок
спагетти - 200 г
брокколи - 1 пучок
фета - по вкусу
мята - 5 листочков
Приготовление:
На разогретой сковороде обжарить мелко измельченный лук и чеснок. Готовить 3 минуты. Добавить фарш, подрумянить, затем всыпать паприку, помидоры и специи. Отварить спаржу и брокколи в течение 5 минут. Добавить к фаршу, перемешать и снять с огня соус. Приготовить спагетти в соответствии с инструкциями на упаковке, соединить с овощами и мясом. Перед подачей украсить фетой и листьями мяты.
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Помидоры, сыр и баклажаны гармонично сочетаются с пастой. Блюдо получается сытным, ароматным и эстетически привлекательным.
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