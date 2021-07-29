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Праздничный стол на свадьбу: что приготовить и как вычислить съедобную норму на гостя

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Составлять меню надо с учетом возраста, времени года и продолжительности мероприятия. Классический свадебный пир длится шесть часов. На взрослого гостя идет 1000 - 1500 г пищи.

Автор: Tara Winstead: Pexels
  Сначала гости садятся за столы на которых их ждут холодные закуски. Готовят с расчетом 350-400 г на человека.
Сначала гости садятся за столы на которых их ждут холодные закуски. Готовят с расчетом 350-400 г на человека.

Об этом Gazeta.ua рассказала Екатерина Зайцева, организатор праздников.

"Сначала гости садятся за столы на которых их ждут холодные закуски. Готовят с расчетом 350-400 г на человека. В холодный стол входят все виды нарезок: сырная, мясная, рыбная овощная. Для сырной тарелки лучше брать твердые сорта, ведь мягкие быстро тают. Также кладут оливки, маслины - они прекрасно идут на закуску. Салаты лучше выбрать без майонеза и не более трех видов. Популярные и сезонные блюда, сейчас, например сезон кабачков и баклажанов. Из них готовят разнообразные рулетики", - сказала Зайцева.

Через 10-15 минут после рассадки гостей подают горячие закуски.

"Они сытные, но идут не большими порциями. Готовят от пирожков слоек, жюльенов до фаршированных грибов. С расчетом 100 г на человека. Норма для всех одна - не важно то мужчина или женщина. Всего на взрослого гостя за шестичасовой пир идет 1000 - 1500 г пищи", - рассказал организатор.

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Первое горячее подают через 30-40 мин. Обычно это картофельный или овощной гарнир и мясное - в идеале должно быть три разновидности.

"Это могут быть медальоны, стейки, люля-кебаб. Через два часа, когда гости наелись, дополнительно подают горячее, но эти блюда легкие - овощи, рыба или запеченный сыр. Две горячие подачи идут с расчетом 350-400 граммов на человека", - сказал организатор.

Относительно десерта - торты на жирных кремах отошли в прошлое. Легкие, бисквитные, фруктовые с сырным или сметанным кремом - на первом месте.

"Сейчас часто молодожены разрезают небольшой торт, а гостям подают капкейки или различные пирожные. Их должно приходиться по 150 г на человека. Такие вкусности выглядит эстетичнее, ведь идеально порезать торт получается не всегда, также их удобно брать с собой", - добавила Зайцева.

Алкоголя лучше не жалеть. На мужчину приходиться 0,5 л водки или коньяка, а на женщину 0,75 л вина или игристого. Формировать список следует с учетом вкусов гостей.

Приветственный фуршет - то без чего не обходится ни одна свадьба. Устраивают, перед церемонией росписи или основным пиром, чтобы гости не были голодными. Длится от 30 до 50 мин.

Автор: Влада Москвитис
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