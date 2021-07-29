Как организовать свадебный фуршет: советы эксперта

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 432
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
Просмотров: 162
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
Просмотров: 702
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Просмотров: 648
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Просмотров: 477
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 477
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Просмотров: 162
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1080
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Просмотров: 459
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 3402
Фото
Все фото
7
6
10
28
12
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
Рекорд впечатляет: испекли самый большой в Украине малиновый пирог
Рекорд впечатляет: испекли самый большой в Украине малиновый пирог
Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт
Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт
Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас
Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас
Талантливые самоучки похвастались впечатляющими блюдами
Талантливые самоучки похвастались впечатляющими блюдами
Видео
Все видео
Как приготовить пшеничный хлеб со свеклой и беконом: рецепт от Клопотенка
Как приготовить пшеничный хлеб со свеклой и беконом: рецепт от Клопотенка
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Как приготовить простой пирог с курицей: рецепт от Клопотенко
Как приготовить простой пирог с курицей: рецепт от Клопотенко
Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету
Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету
Лакомство с детства: как приготовить ягодный кисель по рецепту Глинской
Лакомство с детства: как приготовить ягодный кисель по рецепту Глинской
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1080
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1629
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1746
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1287
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 486
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2021
Просмотров: 297
Одна гривня і 70 копійок
Дорогою додому завжди заходжу в супермаркет поряд із черкаською квартирою. У спеку купую холодний чай. На нього мене підсадила ще мати. У магазині ...
пятница, 30 июля 2021 02:28

Как организовать свадебный фуршет: советы эксперта

  Комментировать

Приветственный фуршет - то без чего не обходится ни одна свадьба. Устраивают, перед церемонией росписи или основным пиром, чтобы гости не были голодными. Длится от 30 до 50 мин.

Автор: Maria Lindsey Content Creator: Pexels
  В зависимости от пожеланий организовуют сладкий, казацкий, морской или любой другой стол.
В зависимости от пожеланий организовуют сладкий, казацкий, морской или любой другой стол.

Об этом Gazeta.ua рассказала Екатерина Зайцева, организатор праздников.

"Каждая свадьба начинается с приветственного фуршета. Устраивают перед церемонией росписи или основным застольем. Отсутствие фуршета - неуважение к гостям. Ведь основной пир начинается не сразу, а гости уже голодные. Должны быть хотя бы фрукты и шампанское", - рассказал организатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения

Приветственный фуршет длится от 30 до 50 мин. На первый план размещают канапе, рулетики, тарталетки, закуски на шпажках. Дальше - нарезку: мясную, рыбную, сырную, фруктовую, а также салаты. Сладости - в вазах или на подносах по центру стола. Алкоголь - в бутылках с этикетками, соки и морсы - в кувшинах.

"Если гости местные, то на столе хватит игристого вина, фруктов и легких закусок. Если ехали издалека, добавляют бутерброды, брускеты и сэндвичи. Крепкие напитки не ставят. На человека рассчитывают два бокала шампанского или вина и литр напитков: воды, соков, лимонада", - сказала Зайцева.

Из посуды предпочитают одноразовую, но также используют и обычную. Ставят салфетки и различные шпажки. Если нет официантов необходимо предусмотреть и стол для использованной посуды. Его размещают в углу.

Чтобы гостям было удобно пробовать все угощения, закуски для фуршета должны помещаться на вилке. Это не доставит особых хлопот при дегустации. Для разогрева аппетиту подают не только мини-бутерброды, но и кексы, профитроли и тарталетки. Их подают на шпажках в оригинальных сочетаниях.

Автор: Влада Москвитис
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как организовать свадебный фуршет: советы эксперта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 11394
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 11277
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 6444
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 6318
Кардашьян показала, как выглядела в купальнике 20 лет назад
Кардашьян показала, как выглядела в купальнике 20 лет назад
7
 Просмотров: 4842
Кухня
Как приготовить пшеничный хлеб со свеклой и беконом: рецепт от Клопотенка
Как приготовить пшеничный хлеб со свеклой и беконом: рецепт от Клопотенка
 Просмотров: 99
Семь подсказок, как варить макароны без слипания
Семь подсказок, как варить макароны без слипания Просмотров: 54
Как хранить мясо без холодильника - пять проверенных способов
Как хранить мясо без холодильника - пять проверенных способов Просмотров: 234
Минимум усилий и максимум вкуса: как приготовить аппетитный кабачковым завтрак
Минимум усилий и максимум вкуса: как приготовить аппетитный кабачковым завтрак Просмотров: 315
Абрикосовый джем: как приготовить сладкий десерт на зиму
Абрикосовый джем: как приготовить сладкий десерт на зиму Просмотров: 180
Больше всего комментируют
15
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
5
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
3
"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия
2
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Голосов: 154
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть