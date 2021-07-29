Как организовать свадебный фуршет: советы эксперта

Приветственный фуршет - то без чего не обходится ни одна свадьба. Устраивают, перед церемонией росписи или основным пиром, чтобы гости не были голодными. Длится от 30 до 50 мин.

Автор: Maria Lindsey Content Creator: Pexels В зависимости от пожеланий организовуют сладкий, казацкий, морской или любой другой стол.

Об этом Gazeta.ua рассказала Екатерина Зайцева, организатор праздников.

"Каждая свадьба начинается с приветственного фуршета. Устраивают перед церемонией росписи или основным застольем. Отсутствие фуршета - неуважение к гостям. Ведь основной пир начинается не сразу, а гости уже голодные. Должны быть хотя бы фрукты и шампанское", - рассказал организатор.

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Приветственный фуршет длится от 30 до 50 мин. На первый план размещают канапе, рулетики, тарталетки, закуски на шпажках. Дальше - нарезку: мясную, рыбную, сырную, фруктовую, а также салаты. Сладости - в вазах или на подносах по центру стола. Алкоголь - в бутылках с этикетками, соки и морсы - в кувшинах.

"Если гости местные, то на столе хватит игристого вина, фруктов и легких закусок. Если ехали издалека, добавляют бутерброды, брускеты и сэндвичи. Крепкие напитки не ставят. На человека рассчитывают два бокала шампанского или вина и литр напитков: воды, соков, лимонада", - сказала Зайцева.

Из посуды предпочитают одноразовую, но также используют и обычную. Ставят салфетки и различные шпажки. Если нет официантов необходимо предусмотреть и стол для использованной посуды. Его размещают в углу.

Чтобы гостям было удобно пробовать все угощения, закуски для фуршета должны помещаться на вилке. Это не доставит особых хлопот при дегустации. Для разогрева аппетиту подают не только мини-бутерброды, но и кексы, профитроли и тарталетки. Их подают на шпажках в оригинальных сочетаниях.