Как организовать свадебный фуршет: советы эксперта

Приветственный фуршет - то без чего не обходится ни одна свадьба. Устраивают, перед церемонией росписи или основным пиром, чтобы гости не были голодными. Длится от 30 до 50 мин.
Об этом Gazeta.ua рассказала Екатерина Зайцева, организатор праздников.
"Каждая свадьба начинается с приветственного фуршета. Устраивают перед церемонией росписи или основным застольем. Отсутствие фуршета - неуважение к гостям. Ведь основной пир начинается не сразу, а гости уже голодные. Должны быть хотя бы фрукты и шампанское", - рассказал организатор.
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Приветственный фуршет длится от 30 до 50 мин. На первый план размещают канапе, рулетики, тарталетки, закуски на шпажках. Дальше - нарезку: мясную, рыбную, сырную, фруктовую, а также салаты. Сладости - в вазах или на подносах по центру стола. Алкоголь - в бутылках с этикетками, соки и морсы - в кувшинах.
"Если гости местные, то на столе хватит игристого вина, фруктов и легких закусок. Если ехали издалека, добавляют бутерброды, брускеты и сэндвичи. Крепкие напитки не ставят. На человека рассчитывают два бокала шампанского или вина и литр напитков: воды, соков, лимонада", - сказала Зайцева.
Из посуды предпочитают одноразовую, но также используют и обычную. Ставят салфетки и различные шпажки. Если нет официантов необходимо предусмотреть и стол для использованной посуды. Его размещают в углу.
Чтобы гостям было удобно пробовать все угощения, закуски для фуршета должны помещаться на вилке. Это не доставит особых хлопот при дегустации. Для разогрева аппетиту подают не только мини-бутерброды, но и кексы, профитроли и тарталетки. Их подают на шпажках в оригинальных сочетаниях.
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