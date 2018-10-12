Праздничный стол на Покрову: назвали 5 вкусных рецептов

На праздник Покрова принято печь каравай. Также традиционным угощением в этот день являются пироги, которым обменивались с соседями и раздавали нуждающимся.

В этой подборке собраны рецепты пирогов, чтобы удовлетворить вкусы всех.

Пирог с капустой до Покрова

Автор: ivona.bigmir.net

Ингредиенты:

Молоко - 300 мл

Сахар - 4 ст. л.

Мука - 6 ст. л.

Дрожжи сухие - 11 г

тесто:

Яйцо - 2 шт.

Соль - 1 ч. л.

Масло - 130 мл

Мука - 450 г

начинка:

Капуста - 1/2 кочана

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Приготовление:

Луковицу нарезать и обжарить до прозрачности. Натереть морковь, добавить к луку и обжаривать еще 2 минуты.

Нарезанную капусту добавить к луку с морковью, посолить, поперчить и тушить до готовности. Дрожжи развести в теплом молоке, добавить все ингредиенты для опары.

Перемешать, замесить тесто и поставить в теплое место на полчаса. Взбить яйца с солью и вылить их в опару. Добавить масло и замесить тесто, постепенно добавляя муку. Разделить тесто на две части, оставить подходить еще на полчаса.

На присыпанной мукой поверхности раскатать тесто. Выложить на одну часть начинку, накрыть второй и защипать края. Поверхность пирога смазать молоком и выпекать еще 30 минут при температуре 200 С.

Греческий пирог "Котопита" с курицей, грибами

Автор: recettesdumonde.info

Ингредиенты:

Тесто слоеное - 400 г

Мясо куриное - 300 г

Шампиньоны - 70 г

Сливки - 100 мл

Бульон куриный - 100 мл

Перец болгарский - 70 г

Сыр плавленый - 50 г

Бекон - 30 г

Оливки - 20 г

Лук - 1 шт.

Лавровый лист - 1 шт.

Перец душистый горошком - 2 шт.

Приготовление:

Куриное мясо отварить в подсоленной кипящей воде с добавлением душистого горошка и лаврового листа 20 минут. Бекон нарезать тонкой соломкой и обжарить до румяности.

Лук и шампиньоны нарезать кубиками. Жарить их 5 минут. Болгарский перец нарезать соломкой и тоже поджарить. Добавить также нарезанные кольцами оливки. Тушить овощи и грибы еще минут 5. Готовое куриное мясо достать из бульона. Отлить 100 мл бульона на потом. Куриное мясо разобрать на волокна, добавить в сковороду к грибам.

Влить бульон в сковороду и тушить начинку 5 минут.

Форму для выпечки смазать маслом. Слоеное тесто разделить на две части. Каждую часть развернуть по размеру формы. Одну часть теста выложить в форму. Влить в сковороду сливки. Добавить плавленый сыр и готовить начинку еще 3-5 минут, помешивая.

Теперь выложить всю начинку и равномерно распределить ее по форме. Накрыть начинку вторым пластом теста, обрезать лишнее тесто и защелкнуть край обоих пластов теста.

Поставить форму с пирогом в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Грушевый пирог с шоколадом

Автор: yandex.ru

Ингредиенты:

Разрыхлитель 1,5 ч. л.

Груши 4 штуки

Мука 200 г

Сахар 150 г

Молоко 150 мл

Сливочное масло 80 г

Горький шоколад 100 г

Яйцо 2 штуки

Приготовление:

Разделить белки и желтки. Белки взбить. Желтки тщательно перемешать с сахаром.

Взбить сливочное масло. Затем постепенно добавить желтки с сахаром, молоко, муку с разрыхлителем.

Аккуратно вмешать в тесто белки. Разделить тесто на две части. В одну часть натереть горький шоколад и перемешать.

Форму для выпекания смазать маслом. Вылить сначала шоколадное тесто, затем выложить 2/3 всех груш, тонко нарезанных. Вылить остальное тесто и на него аккуратно выложить остались груши.

Запекать в духовке при 190 градусах минут 40. Ориентируйтесь по своей духовке.

Дать остыть 1,5-2 часа. При желании посыпать сахарной пудрой.

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Пирог с калиной

Автор: yandex.ru

Ингредиенты:

Мука 2 стакана

сахар 200 г

сливочное масло 200 г

сода 0.5 ч. л

уксус 0.5 ст. л.

вода 3 стакана

Для начинки:

сахар 100 г

калина 300 г

Приготовление:

Ягоды залить водой, чтобы покрыла на несколько сантиметров и ставить в духовку на 1,5 часа. Варить ягоды при температуре 100 градусов, чтобы стала как повидло.

Для теста в миску всыпать просеянную муку, сахар, соду, погашенную уксусом. Перемешать. Добавить порезанное на кусочки размягченное при комнатной температуре сливочное масло. Перетереть тесто в крошку.

А затем влить холодную воду, руками быстро перемешать эластичное тесто. Завернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодильник на час.

Тогда разделить его на две части, одну больше - для дна пирога, другую меньше- для верха. Большую часть теста развернуть в равной круглый пласт толщиной около 0,5 сантиметра. Выложить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму.

С другой слоя теста делать специальным ножом сеточку.

На тесто положить подготовленную калину. Сверху присыпать начинку сахаром.

Вторым слоем теста закрыть начинку, аккуратно прищипывая края пирога. Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать пирог около 30 минут до зарумьянення.

Песочный сливовый пирог

Автор: teddyclub.info

Ингредиенты:

мука 320 г

сливочное масло 130 г

сахар 100 г

яйца 2 шт

разрыхлитель 1 ч л

начинка:

сахар 1 стакан

яйцо 1 шт

сливы 400 г

сыр Маскарпоне 250 г

сахарная пудра 60 г

корица 0.5 ч. л.

Приготовление:

Мягкое сливочное масло взбить с сахаром до кремообразного состояния.

По одному добавить яйца, взбивая каждый раз. Должно получиться вязкое однородное тесто.

Муку просеять с разрыхлителем и частями добавить в масляную смесь. Замесить эластичное тесто. Разделить тесто на 2 части. Сформировать и без них 2 пластины, завернуть в пленку и убрать на полчаса в морозилку.

Маскарпоне соединить с яйцом и сахарной пудрой. Взбить миксером до однородности. Сливы разрезать вдоль пополам и удалить косточки. Каждую половинку разрезать еще на 2 части. Достать тесто из морозилки.

Первую пластинку натереть на крупной терке прямо в застеленную пергаментом форму. Утрамбовать. На тесто выложить маскарпоне и разровнять. Сверху разложить сливы, посыпать их сахаром и корицей.

Сверху натереть вторую часть теста. Выпекать пирог в разогретой до 180 ° С духовке около 40 минут.