Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Кукурузные хлопья открыли случайно Фото: tvoymalysh.com.ua

31 мая 1884 американский врач, пропагандист здорового образа жизни Джон Харви Келлог запатентовал кукурузные хлопьев. Это произошло случайно. Вместе со своим младшим братом Уиллом врач Джон Келлог перевес на кухне, они забыли на плите пшеницу и пошли по делам, а вернувшись, обнаружили, что засохшие куски стали вполне съедобными, особенно, если их спрессовать. Тогда Келлог провел такую ​​же манипуляцию с кукурузой.

Другие авторы утверждают, будто братья Келлог готовили какое-то блюдо из кукурузной муки. Вышли из кухни, а когда вернулись, обнаружили, что мука испортилось, но все равно попытались приготовить тесто и получили хлопья. Тогда братья пожарили неудачный продукт, благодаря чему хлопья стали приятно хрустящими.

Новый продукт запатентовали. А в 1906 году Келлог начали массовое производство кукурузных хлопьев, основав собственную компанию "Kellogg's", которая до сих пор является лидером по производству кукурузных хлопьев.

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В 2012 году британские власти запретили рекламу "Kellog's", поскольку она вводила в заблуждение относительно низкой калорийности таких завтраков.

И не зря, ведь эта пища не всем полезна. Исследователи из Стэнфордского университета определили после эксперимента, хлопья вызывают резкие скачки уровня сахара в крови.

Хотя кукурузные хлопья изготовлены из цельнозерновых злаков и содержат много витаминов, минералы и клетчатку, сам этот продукт имеет еще много сахара.

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