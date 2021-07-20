Павел Зибров дал холостякам рецепт тушеного кролика

Автор: depositphotos.com Павел Зибров тушит аппетитного кролика с овощами в сметане

Народный артист Украины Павел Зибров часто готовит кролика. Один из любимых способов - тушение в сметане. Рецепт легкий настолько, что с ним справятся холостяки.

"Кто крольчатину варит, кто печет на гриле. Я придерживаюсь классики. Поэтому тушу это мясо в сметане", - пояснил певец.

Ингредиенты:

1 тушка кролика

1 л сметаны

500 г моркови

500 г лука

1 головка чеснока

Приготовление:

Тушку порезать на куски и их обжарьте до золотистой корочки.

Нарезать лук и морковь кубиками. Тушите на масле в отдельной сковороде до румяной корочки.

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Переложить овощи в гусятницу, сверху - кролика. Приправить чесноком и специями.

Добавить воды на 1/3 сосуда. Закрыть крышкой и тушить 60 мин.

За 15 мин. до готовности залить сметаной, чтобы и полностью покрыла мясо.

Летом трудно сохранить мясо свежим, особенно с перебоями электричества или на природе. Там нет холодильника, поэтому надо пользоваться различными хитростями. Например, мясо помыть и залить молоком, чтобы полностью покрыло. Так продукт останется свежим 2 дня. Еще больше способов - далее в статье.