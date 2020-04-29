Кулинарный тренд 2020: как аппетитно подать нарезку

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Праздники по семейные посиделки не обходятся без нарезки: мясной, сырной, ореховой или фруктовой.

С недавних все эти продукты модно подавать вместе. Чтобы их правильно совместить, а не осрамиться перед гостями, стоит воспользоваться одной из идей фотогалерее. Нужно разбудить в себе креатив и добавить каплю фантазии.

Выйдут аппетитные закуски, которые просты в исполнении и при этом выглядят очень красиво.

Кстати, эти продукты подают не в тарелках, а больших досках. Их форма не важна.

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Сырная тарелка - обязательное закуска, которая должна быть на праздничном столе. Самое важное - правильно разложить сыры на тарелке. Они должны быть расположены по нарастающей вкуса - от и мягких сыров и острых. В Европе существуют правила ее оформления. Французы, например, настаивают на нечетном ассортименте сортов: 3, 5, 7. Какой бы подход ни выбрали, самое важное - вытащить сыр из холодильника не менее, чем за 5 минут до подачи на стол.