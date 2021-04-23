Кулич Ольги Сумской: звезда раскрыла рецепт без дрожжей

Заслуженная актриса Украины Ольга Сумская раскрыла рецепт кулича без дрожжей. Тесто очень легкое в приготовлении.

"Я всегда немного опасалась дрожжевого теста. У нас в семье им больше заботится мой муж Виталий. Поэтому я попыталась испечь кулич без дрожжей. Он сладкий и нежный. Напоминает праздничный кекс", - рассказала Ольга Сумская.

Об этом написала на своей странице в Инстаграм.

Автор: instagram.com Рецепты Ольги Сумской: звездная пасха без дрожжей

Ингредиенты:

яиц 5

сахара 200 г

молоко 180 г

сливочное масло 230 г

мука 440 г

разрыхлитель 12 г

лимон 1

Приготовление:

Взбить яйца с сахаром до пены 3-4 мин. миксером. Добавить теплое молоко и мягкое сливочное масло. Продолжать взбивать на низких оборотах.

Насыпать муку и разрыхлитель к взбитым яйцам частями. Взбить миксером.

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Добавить тертую цедру лимона, цукаты и аккуратно перемешать.

Переложить в бумажные или обычные формы больше, чем наполовину. Металлические надо смазать маслом и печь 40-45 мин при температуре 180 ° С.

Украсить глазурью и сухофруктами по вашему вкусу.

На Пасху не только красят яйца и пекут различные куличи, популярные и торты. Их украшают не как всегда, люди стараются максимально придерживаться тематики праздника.