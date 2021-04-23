Кулич Ольги Сумской: звезда раскрыла рецепт без дрожжей

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Просмотров: 216
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 306
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 360
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 693
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 279
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 207
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 414
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 324
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 540
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
Фото
Все фото
5
11
11
22
7
Космические пасхальные яйца завораживают: яркие фото
Космические пасхальные яйца завораживают: яркие фото
Фантазия впечатляет: женщина выпекает торты в виде мультяшных героев
Фантазия впечатляет: женщина выпекает торты в виде мультяшных героев
Похвастаться перед родней: как стильно украсить пасхальный стол
Похвастаться перед родней: как стильно украсить пасхальный стол
Бэтмен и пасхальные кролики: мастерица создает сказочные имбирные пряники
Бэтмен и пасхальные кролики: мастерица создает сказочные имбирные пряники
Ориигинально и стильно: как украсить выпечку к Пасхе
Ориигинально и стильно: как украсить выпечку к Пасхе
Видео
Все видео
Как приготовить постные хлебцы без глютена - рецепт от знаменитой кондитерки
Как приготовить постные хлебцы без глютена - рецепт от знаменитой кондитерки
Украинские стартаперы предлагают приготовить борщ за 5 минут
Украинские стартаперы предлагают приготовить борщ за 5 минут
Шоколадные пряники от Елизаветы Глинской. Звездный кондитер поделилась тонкостями приготовления
Шоколадные пряники от Елизаветы Глинской. Звездный кондитер поделилась тонкостями приготовления
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 360
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1035
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 261
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 324
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 540
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 9
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
пятница, 23 апреля 2021 17:23

Кулич Ольги Сумской: звезда раскрыла рецепт без дрожжей

  Комментировать

Заслуженная актриса Украины Ольга Сумская раскрыла рецепт кулича без дрожжей. Тесто очень легкое в приготовлении.

"Я всегда немного опасалась дрожжевого теста. У нас в семье им больше заботится мой муж Виталий. Поэтому я попыталась испечь кулич без дрожжей. Он сладкий и нежный. Напоминает праздничный кекс", - рассказала Ольга Сумская.

Об этом написала на своей странице в Инстаграм.

Автор: instagram.com
  Рецепты Ольги Сумской: звездная пасха без дрожжей
Рецепты Ольги Сумской: звездная пасха без дрожжей

Ингредиенты:

яиц 5

сахара 200 г

молоко 180 г

сливочное масло 230 г

мука 440 г

разрыхлитель 12 г

лимон 1

Приготовление:

Взбить яйца с сахаром до пены 3-4 мин. миксером. Добавить теплое молоко и мягкое сливочное масло. Продолжать взбивать на низких оборотах.

Насыпать муку и разрыхлитель к взбитым яйцам частями. Взбить миксером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Космические пасхальные яйца завораживают: яркие фото

Добавить тертую цедру лимона, цукаты и аккуратно перемешать.

Переложить в бумажные или обычные формы больше, чем наполовину. Металлические надо смазать маслом и печь 40-45 мин при температуре 180 ° С.

Украсить глазурью и сухофруктами по вашему вкусу.

На Пасху не только красят яйца и пекут различные куличи, популярные и торты. Их украшают не как всегда, люди стараются максимально придерживаться тематики праздника.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кулич Ольги Сумской: звезда раскрыла рецепт без дрожжей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
апреля

Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие

Погибли 107 пассажиров: Boeing 707 потерпел катастрофу

Как запускали "ускоренное развитие" страны

Каждую минуту чеканят 550 монет

Космическая станция Ranger-4 достигла поверхности Луны

Князья проиграли бой кочевникам

Помог развалить СССР и передал власть человеку, ностальгируещему по нему

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 27154
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 18558
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 11385
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 8514
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 6607
Кухня
Космические пасхальные яйца завораживают: яркие фото
Космические пасхальные яйца завораживают: яркие фото
5
 Просмотров: 135
Картофель в зеленом соусе от Фриды Кало: рецепт
Картофель в зеленом соусе от Фриды Кало: рецепт Просмотров: 135
Фантазия впечатляет: женщина выпекает торты в виде мультяшных героев
Фантазия впечатляет: женщина выпекает торты в виде мультяшных героев
11
 Просмотров: 2502
Как порадовать гостей запеканкой - рецепт из прошлого века
Как порадовать гостей запеканкой - рецепт из прошлого века Просмотров: 288
Запеченные помидоры от Поля Сезанна рецепт
Запеченные помидоры от Поля Сезанна рецепт Просмотров: 135
Больше всего комментируют
22
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
4
"Спокойное обращение Путина за последние годы. Это настораживает"- политолог
4
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
2
Чужа картопля
Голосов: 358
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть