Королевская еда дома: три английские блюда, которые поразят вкусом каждого

Британская кухня уникальна многогранностью. Она объединяет кухню четырех регионов - Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Блюда простые и сытные. Большое внимание здесь уделяется качеству продуктов, а соусы и приправы используются только для подчеркивания естественного вкуса пищи.

Ростбиф

Автор: edimdoma.ru

Это одно из самых известных блюд английской кухни, которое солидно смотрится на любом праздничном столе. Широкое распространение оно получило в XVI в. Кусок говядины натирали солью с черным перцем и обжаривали на открытом огне. Отсюда и название roastbeef, что переводится как "жареная говядина". Тонкость заключается в том, что внешне мясо покрывается тонкой хрустящей корочкой, а внутри остается сочным и розовым. По классическому канону на срезе должна сочиться кровь.

Ингредиенты:

говяжья вырезка - 1 кг,

сухое красное вино - 200 мл,

мясной бульон - 200 мл,

фенхель - 4 шт.,

сушеный тимьян - 1 ст. л.,

лук-шалот - 4 шт.,

чеснок - 2 зубчика.

Приготовление

Мясо очистить от пленок. Натереть перцем, тимьяном и солью, смазать маслом. Обжарить со всех сторон до золотистой корочки. Разрезать пополам фенхель и головки лука-шалота.

Положить срезом на несколько секунд в раскаленную сковороду. Разместить мясо в глубокую форму для запекания. Налить бульон и вино. Добавить фенхель, лук-шалот и порубленный чеснок.

Запекать ростбиф при 170°C 1 ч., время от времени поливая винным соусом.

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Яйца по-шотландски

Автор: cookorama.net

Это необычное блюдо, которое привлекает внимание среди оставшихся на столе. Яйца жарят в мясном фарше. Получается котлета с оригинальной начинкой.

Подавать можно как в горячем, так и в холодном виде, с горчицей или острым соусом.

Ингредиенты:

8 ломтиков хлеба,

150 г ветчины,

3 анчоуса,

½ стакана сухарей,

5 яиц.

Приготовление

Ветчину пропустить через мясорубку, анчоусы измельчить, добавить сухари, соль, перец и 1 яйцо.

Остальные яйца отварить, очистить, обвалять в полученной массе и обжарить в сильно разогретом масле.

Затем каждое яйцо разрезать пополам и подать на поджаренном кусочке хлеба.

Английский шоколадный пудинг

Автор: foodmag.me

В Англии много разных пудингов. Самый популярный рождественский с ягодами и сухофруктами. Шоколадный пудинг проще. Его можно приготовить в любой день из вполне доступных продуктов.

Ингредиенты:

½ стакана муки,

3 ст. л. какао,

3 ст. л. сахара,

½ стакана молока,

125 г мелких панировочных сухарей,

50 г сливочного масла,

2 яйца,

2 ст. л. тертого миндаля,

1 ст. л. коньяка,

½ ч. л. соды.

Приготовление:

Какао смешать с панировочными сухарями, добавить молоко и дать размокнуть в течение 10 мин. Масло хорошо растереть с сахаром, добавить желтки, муку и погашенную уксусом соду, размешать.

Соединить с шоколадно-молочной массой, добавить миндаль, коньяк и белки, взбитые отдельно. Перемешать и положить в форму.

Готовить пудинг на паровой бане, поместив форму в кастрюлю с водой в течение 1 ч. Подавать горячим со сладким сиропом или вареньем.

Японская кухня известна нам благодаря суши, история которых насчитывает более 1300 лет. И самыми популярными блюдами страны Восходящего Солнца, является не только они. Государство славится множеством интересных супов, закусок и сладостей.