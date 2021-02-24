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суббота, 27 февраля 2021 02:28

Клопотенко рассказал, что нужно, чтобы стать профессиональным поваром

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Считается, чтобы стать профессионалом надо уделить делу 10 тыс. часов. На самом деле, чтобы иметь необходимую ловкость на кухне необходимо 5 лет практики, или дар. Если он есть, готовить можно хоть с первого дня.

Автор: Тарас Подолян
  "Сейчас я осваиваю новые профессиональные слова, чтобы быть с молодыми кулинарами на одной волне", - сказал Евгений Клопотенко.
"Сейчас я осваиваю новые профессиональные слова, чтобы быть с молодыми кулинарами на одной волне", - сказал Евгений Клопотенко.

Об этом Gazeta.ua рассказал Евгений Клопотенко, шеф-повар.

"Успешный повар должен иметь выдержку, уметь искать информацию, быть смелым и дерзким в сочетании вкусов", - сказал Клопотенко.

Шеф-повар утверждает, чтобы стать профессионалом за рубежом, нужно вложить в себя 50 тыс. евро. В Украине - ничего. Просто работать. Иметь интернет и знать английский язык.

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"У меня нет какой-то финальной точки. Я с едой каждую секунду. Недавно, например, в половине второго ночи сидел и создавал методический сборник для того, чтобы будущих поваров учили гастрономии в одном из киевских профессиональных техникумов, потом это станет общеукраинской программой. До того создавал новое меню для званого ужина, потом давал интервью о еде, говорил о том, как сделать украинские продукты популярными в мире, до того готовил завтрак и так далее. По факту, я целый день с едой и что-то постигаю", - добавил Клопотенко.

Шеф-повар уверен, чем больше понимаешь, что чему-то научился, тем меньше знаешь. Поэтому осваивать новые знания следует ежедневно, чтобы не отставать от времени. Сейчас изучает новые профессиональные слова, чтобы быть с молодыми кулинарами на одной волне.

Евгений Клопотенко намерен изменить всю Украину. Он уже разработал и ввел меню в детских садах. А сейчас вплотную занялся реформированием кулинарного образования.

Автор: Влада Москвитис
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