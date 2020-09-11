Как сделать съедобный букет с осенним настроением: 20 впечатляющих идей

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На юбилей, свадьбу, или любой другой праздник. Такой букет порадует даже самого требовательного именинника, ведь оригинальный, красивый и "пахнет" осенью.

Собрать фруктово-овощную композицию с цветами можно за считанные минуты еще и собственными руками. Фрукты насаживают на деревянные шпажки. Массивные располагают посередине, меньшие - по кругу. Чтобы букет крепко держал форму, тщательно обматывают каждый элемент скотчем внизу шпажки.

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Пробелы между фруктами заполните ветками калины, рябины или кленовыми листьями. По желанию, используют листья декоративного растения Салал или другую зелень.

Готовый букет закрывают пищевой пленкой, чтобы не обветрился

Жена делает букеты из раков. Их заказывают вместо цветов на юбилеи, дни рождения. Наименьший стоит 500 гривен.