Как приготовить варенье из мякоти арбуза

Традиционно, арбузное варенье готовят из корок. При том, что из мякоти оно не менее вкусное и полезное. Главное выбрать сладкую и спелую ягоду.
Ингредиенты:
арбуз или дыня - 1 кг
сахар - 1 кг
вода - 1 л
Приготовление:
Снять кожуру с плодов, косточки можно не вынимать.
Приготовить сахарный сироп, добавить в него кусочки арбуза или дыни. Следует быть осторожными, ведь это нежные продукты, легко развариваются.
Довести до кипения, уменьшить огонь до минимума и варить примерно 1,5 часа.
Готовое варенье разлить в стерилизованные банки и закатать крышками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В необычный арбузный джем добавляют лимонный сок
Арбузом можно наслаждаться не только в традиционном виде. Из него готовят лимонад, шейк или щербет.
Комментарии