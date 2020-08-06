Как приготовить варенье из мякоти арбуза

Фото: lifestyle.24tv.ua Заготовку не советуют хранить дольше 1 года - она теряет вкусовые качества и витамины.

Традиционно, арбузное варенье готовят из корок. При том, что из мякоти оно не менее вкусное и полезное. Главное выбрать сладкую и спелую ягоду.

Ингредиенты:

арбуз или дыня - 1 кг

сахар - 1 кг

вода - 1 л

Приготовление:

Снять кожуру с плодов, косточки можно не вынимать.

Приготовить сахарный сироп, добавить в него кусочки арбуза или дыни. Следует быть осторожными, ведь это нежные продукты, легко развариваются.

Довести до кипения, уменьшить огонь до минимума и варить примерно 1,5 часа.

Готовое варенье разлить в стерилизованные банки и закатать крышками.

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Арбузом можно наслаждаться не только в традиционном виде. Из него готовят лимонад, шейк или щербет.